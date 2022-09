Por primera vez en la historia, científicos clonaron un lobo salvaje en China

Foto: Sinogene Biotechnology Co / Global Times.

Hace años, la clonación parecía tan solo ser un tema del futuro, pero lo cierto es que el avance científico no deja de sorprender y, en esta oportunidad, la empresa china Sinogene Biotechnology se encargó de clonar un lobo ártico, especie que se encuentra en peligro de extinción.

De acuerdo con el diario estatal chino Global Times, la clonación de Maya, una loba ártica, fue todo un éxito y se convirtió en el primer caso registrado de este tipo en todo el mundo. Después de los primeros 100 días de vida de la especie del orden carnívoro, se compartió la noticia.

La empresa Sinogene Biotechnology se dedica a ofrecer el servicio de replicar mascotas, principalmente perros, gatos o caballos, pero esta vez con Maya demostraron que no hay límite para la ciencia. Gracias al uso de la tecnología de clonación centrada en la conservación de la vida silvestre, los científicos e investigadores consideran que se está dando una nueva señal para potenciar la vida.

El procedimiento que se le realizó al animal ártico, fue parecido al de un perro. El citado medio detalla que las células de la especie original eran de la piel de una loba salvaje de Canadá, aunque el ovocito (célula que está en proceso de convertirse en óvulo) fue de una canina, sin precisar su proveniencia.

Así las cosas, Maya se gestó en el vientre de una perra ‘beagle’, según el subdirector de Sinogene, Zhao Jianping.

Global Times consigna que los científicos eligieron esta raza canina para que se efectuara la gestación, ya que los perros comparten un origen genético que se parece al de los lobos en la antigüedad.

Sin embargo, aunque la clonación de Maya fue todo un éxito, no estuvo nada fácil de conseguirla. Para que la loba llegará al mundo, se tuvo que construir más de 130 embriones, de los cuales 87 fueron trasmitidos al útero de siete perras ‘beagles’. Como resultado, nació solo una loba saludable que está acaparando la atención del mundo.

Mi Jidong, CEO de Sinogene, contó en RIA Novosti que estos procedimientos son “seguros” para los caninos. Desde Pekín, el hombre comentó que “la salud y la esperanza de vida de los individuos clonados no es diferente a la de los normales”. Es decir, existe la posibilidad de que Maya viva más de diez años, pues su ejemplar original estuvo con vida 17 años y, un año antes de fallecer, se convirtió en donante de células para preservar la especie.

El primer lobo ártico salvaje clonado del mundo, Maya, yace junto a un césped. Foto: Sinogene Biotechnology Co. - Foto: Sinogene Biotechnology Co.

No obstante, también hay posturas que no le apuestan por completo a la efectividad de la clonación. Por ejemplo, Sun Quanhui, científico de la organización World Animal Protection, habló en Global Times donde aceptó que la innovación en cuanto a la posibilidad de clonar a un ser vivo ha avanzado formidablemente, pero lo ético y técnico de estas prácticas no se deben dejar a un lado y empezar a considerarse para cada procedimiento.

De igual manera, Sun comentó que los animales clonados aún están expuestos a riesgos que impactan su salud. Por lo tanto, la clonación debería ser tenida en cuenta únicamente para las especies que están en peligro de extinción o las que ya no están, analizó.

Cabe decir que China ya ha realizado, años atrás, anuncios de avances en la tecnología de clonación, área que sigue en constante evolución y para 2018 registró el nacimiento de dos primates genéticamente idénticos, utilizando la misma técnica.

Un año después, en 2019, el territorio asiático estuvo en la mira debido a una polémica que se desató, después de que el científico He Jiankui difundió que “había conseguido crear a los primeros bebés manipulados genéticamente para resistir al VIH”.

*Con información de DW.