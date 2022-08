¿Por qué la mamá de Elon Musk duerme en el garaje cuando lo visita?

Foto: Noam Galai/Getty Images for Empire State Realty Trust/AFP Noam Galai / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

En la entrevista que concedió a ‘The Times’, Maye Musk recalcó, además, que no está dentro de sus planes hacer vuelos espaciales.

Sorprendieron las revelaciones de Maye Musk, madre del magnate dueño de Tesla y Space X, Elon Musk, durante entrevista con The Times, al afirmar que su hijo no tenía intenciones de adquirir más inmuebles, por lo que era difícil ir a visitarlo.

Es de recordar que el magnate, hace algún tiempo, vendió las casas que tenía a su nombre, y que, al parecer, aprovechaba la hospitalidad de sus amigos para dormir en sus casas y luego volver rápidamente a su trabajo.

Ante esta situación, Maye Musk afirmó que cuando visitaba a su hijo debía dormir en el garaje, y reveló que el magnate había comprado una casa prefabricada de 35 metros cuadrados en la que vivía en Texas, cerca a Space X.

“Tengo que dormir en el garaje. No se puede tener una casa lujosa cerca de un emplazamiento de cohetes”, aseguró Maye Musk, recalcando que a pesar de la enorme fortuna que tenía su hijo, este no estaba interesado en tener un lujoso apartamento, y como su casa era pequeña, pues se quedaba a dormir en el garaje.

Por el momento, Elon Musk estaría viviendo en una casa de fácil transportación y prefabricada, perteneciente a la empresa Boxabl, que buscan producir viviendas sostenibles, prácticas y tecnológicas, según informó el portal Teslarati.

En su entrevista, Maye Musk aprovechó para recalcar que no estaba interesada en los viajes espaciales; además, afirmó que en alguna oportunidad le pidió a su hijo no entrar en el sector de los cohetes y carros eléctricos, sin embargo, este no le hizo caso.

Empero, también aseguró que estaba dispuesta a pasar el entrenamiento para hacer viajes espaciales si sus hijos se lo pedían, pero que no estaba a gusto con la idea. “Hay que pasar seis meses de preparación y aislamiento y eso no me atrae. Pero si mis hijos quieren que lo haga, lo haré”, afirmó para el medio mencionado.

Elon Musk desata críticas por un vuelo de nueve minutos

Los aviones privados de millonarios y famosos están en la mira de los defensores del medio ambiente, por el impacto contaminante que estos pueden tener sobre el planeta.

De acuerdo con Eurocontrol, organismo de vigilancia del tráfico europeo, el nivel de actividad de aviones de negocios superó los registros previos a la pandemia, pues creció un 16 % en los últimos tres años.

En ese sentido, de acuerdo con La Vanguardia, el CEO de Tesla, Elon Musk estuvo recientemente en medio de la polémica, pues su jet privado se desplazó desde San José a San Francisco, en un recorrido de 55 kilómetros que en total tardó nueve minutos.

Por este trayecto que se llevó a cabo el pasado 6 de mayo le llovieron críticas al magnate desde las redes sociales, debido a la huella de carbono que generó.

Vale la pena recordar que Elon Musk estará estrenando un nuevo jet privado comenzando 2023, según hizo saber la compañía Gulfstream, que fabrica aviones tanto privados como públicos en el mundo.

El director ejecutivo de Tesla y SpaceX y uno de los hombres más ricos del mundo ya cerró el trato con la compañía para adquirir un nuevo jet que será más moderno, lujoso y espacioso.

Actualmente, Musk es dueño de un G650, fabricado en 2015, pero ahora tendrá el Gulfstream G700, que viene con cambios en temas de espacio y comodidad.

La nave está avaluada en 78 millones de dólares y se le entregará a Musk en los primeros meses de 2023.