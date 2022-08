Este es el ‘terrible’ hábito que el multimillonario Elon Musk desea cambiar

Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Elon Musk, el hombre más rico del planeta, habló recientemente en una entrevista sobre cuál es el hábito “terrible” que realiza todas las mañanas y que, por su salud, aseguró que desea cambiar.

En la conversación con Full Send Podcast, el CEO de Tesla afirmó que como muchas personas, apenas se levanta, revisa su teléfono móvil, lo que consideró podría ser perjudicial.

“Tengo el mal hábito, que sospecho que mucha gente tiene, de revisar inmediatamente mi teléfono. Es un hábito terrible” expresó el magnate en la entrevista reseñada por el medio CNBC.

Musk manifestó previamente que durante los primeros 30 minutos de su día revisa correos electrónicos, lo cual desearía cambiar con entrenamiento físico.

“Necesito hacer ejercicio y estar en mejor forma. Entonces, voy a pasar de mirar mi teléfono tan pronto como me despierte a hacer ejercicio por lo menos 20 minutos, luego miraré mi teléfono”, sostuvo.

En la charla, el empresario, que duerme poco más de seis horas, de 3:00 a.m. a 9:30 a.m., aseguró que el hábito de mirar el celular se debe a la ansiedad. En ese sentido, dijo que quiere asegurarse de no haberse perdido nada de lo que ocurrió mientras estaba durmiendo.

CNBC señaló que no es la primera vez que Musk habla de que quiere cambiar un mal hábito. Según el medio, en 2014 manifestó que deseaba reducir su “exagerado” consumo de cafeína.

Papá de Elon Musk le lanzó una fuerte pulla a su hijo y le pidió bajar de peso

En días pasados, Errol Musk, el padre de Elon, dio una entrevista para una emisora de radio en la que entregó detalles de la relación que tiene con su hijo.

En la conversación con el programa australiano The Kyle and Jackie O Radio Show, cuando se le preguntó por éxito de su hijo, quien es el fundador empresas multimillonarias como Tesla y Space X, Errol prefirió darle más importancia al trabajo que se ha realizado como familia, aludiendo que el éxito Elon se ha dado gracias a lo que como grupo se logró construir.

“Sabes, somos una familia que ha estado haciendo muchas cosas durante mucho tiempo. No es como si de repente empezáramos a hacer algo. Como familia hemos estado creando cosas desde el principio. Hemos hecho algunas cosas increíbles juntos. Somos ese tipo de familia”, señaló en el programa radial.

Una de las curiosidades en la entrevista fue cuando Musk se atrevió a decir cuál de sus hijos le produce mayor orgullo, según Errol, su orgullo es Kimbal (hermano menor de Elon), quien también es millonario y es dueño de tres empresas de alimentos,”Kimbal es mi orgullo y alegría”, señaló Errol Musk, de 76 años de edad.

Errol Musk acepta que Elon ha hecho más cosas en su carrera que sus propios hermanos Tosca y Kimbal. Sin embargo, afirmó que “está frustrado con el progreso y es comprensible. Sé que suena loco, pero tendemos a pensar, así como familia. Ahora tiene 50 años y todavía pienso en él como un niño pequeño. Pero tiene 50 años, quiero decir que es un anciano”, explicó Errol Musk.

El momento que más llamó la atención de los radioescuchas fue cuando los conductores del programa radial le pidieron la opinión sobre unas fotografías de Elon Musk de vacaciones en Grecia en las que solo vestía un short. A lo que Errol responde que los hábitos alimenticios de su hijo han desmejorado.

“Elon tiene una complexión muy fuerte, pero ha estado comiendo mal”, señaló Errol quien además le recomendó tomar Garcinia Cambogia, un suplemento utilizado para bajar de peso e incrementar la resistencia deportiva.