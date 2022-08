Habla uno de los supuestos agredidos por Epa Colombia en un restaurante

El pasado 30 de julio, Epa Colombia se vio involucrada en hechos que por el momento siguen siendo materia de investigación, tras una denuncia por una supuesta agresión de la influenciadora contra una familia que hacía fila en un restaurante de comidas rápidas.

Según el relato, Epa Colombia se habría colado en la fila donde usuarios hacen su pedido desde el carro. Al reclamarle, los escoltas de la empresaria al parecer sacaron sus armas de fuego amenazando a quienes reprochaban la acción. Luego que se conociera la historia, la influenciadora por medio de Instagram negó lo sucedido.

“Lo que tú viste en el Salitre es mentira. Esa vieja estaba borracha, ella creyó que por trabajar en el Gobierno tenía el derecho de tratar mal a mis escoltas. Esa señora no subió bien el video y lo editó”, indicó Epa Colombia. Además, agregó que sus “escoltas merecen respeto”, afirmó que en ese lugar trabaja y que en el sector concurren personas con cargos importantes.

Ante esta respuesta, una de las integrantes de la familia afectada rompió el silencio y también, por medio de su Instagram, se pronunció ante las declaraciones de Daneidy Barrera.

“No, no hubo una víctima, fueron 3, mi papá, mi hermano (menor de edad) y yo, ninguno estaba tomado o borracho, mi mamá quien fue la persona que junto con los del establecimiento le reclamaron por su actuar, no estaba borracha. No, mi papá no es grosero, él no usa esas expresiones. No, sus escoltas no actuaron bien y simplemente estaban haciendo su trabajo, sus escoltas amenazaron con un arma. No, no hizo la fila como una persona normal y humilde, llegó y con ayuda de su esquema de seguridad se metió en la fila con mínimo unos 8 carros por detrás”, se lee en el primer fragmento de la afectada.

Además, negó tener influencias políticas, tal como lo dejó estipulado Epa Colombia en su publicación. “Nadie nos da la razón por trabajar donde trabajamos, no somos ni el presidente, ni el alcalde, ni senadores, ni representantes, ni políticos, ni nada”, agregó la denunciante.

También afirmó que esta será la única declaración que se conocerá por parte de la familia y que ya las respectivas denuncias están interpuestas ante las autoridades pertinentes para aclarar lo sucedido y así se puedan reconocer a los verdaderos responsables.

Hace unos días, Epa Colombia también recibió críticas por el ruido que hace en su nueva casa y que al parecer tiene cansados a los vecinos donde reside. “Yo vivo en el conjunto de al lado y desde mi punto de vista el problema es el volumen tan alto. Aquí en la zona los conjuntos están bastante cerca y la zona es pequeña, entonces ese ruido se escucha muy fuerte”, escribió la vecina de la empresaria, dando su opinión al respecto.

“Puede hacerlo, pero con prudencia jajaja”, agregó en el comentario que hizo en redes sociales, donde tuvo el respaldo de otros curiosos.

Ante estas palabras, Epa Colombia no dudó en reaccionar y responder de mala manera, defendiendo su punto de vista sobre el exceso de volumen que se requiere para poder mezclar y lanzar producciones musicales. La colombiana puntualizó en que no era posible realizar esta actividad con poco sonido, pues las funciones de un DJ dependían de las mezclas y combinaciones que lograban con los temas y pistas.

“Por si no sabías, querida, para mezclar se necesita un cierto volumen”, dijo la empresaria colombiana, y también finalizó con un comentario en tono de burlas. “A la final ni quería ser vecina tuya”, dijo.

Ante estas palabras, muchos seguidores de Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de la creadora de contenido, han lanzado suposiciones sobre la posible mudanza de la joven de este penthouse, ya que se ha referido bastante a las circunstancias que atraviesa en el lugar.