PrEP: la píldora para prevenir el VIH que llena de esperanza a jóvenes de América Latina

Cuando la PrEP, la píldora para la prevención del VIH, fue aprobada en los Estados Unidos en 2012, generó controversia y confusión. L a PrEP es una herramienta que las personas que no viven con el VIH pueden utilizar para reducir sus posibilidades de volverse VIH positivos.

La profilaxis previa a la exposición (PrEP), medicamentos preventivos contra el VIH que utiliza Thembelani Sibanda, se ven durante una entrevista el 30 de noviembre de 2017 en Soweto, Sudáfrica. Sibanda, que no es VIH positivo, toma un medicamento preventivo debido a que su estilo de vida lo pone en riesgo de contraer el virus. | Foto: Getty Images

A Symone Ferrell, de 36 años, le extraen sangre para una prueba de VIH administrada por Cali Edmonds con el Colectivo de Mujeres, cerca del metro de Benning Road en Washington, D.C | Foto: The Washington Post via Getty Im

¿Cuál es la evidencia que respalda la PrEP?

También vale la pena señalar que, aunque la PrEP puede ofrecer una protección eficaz contra el VIH, no protege a las personas de otras infecciones de transmisión sexual (ITS), como la sífilis y la gonorrea. Para las personas que están expuestas al VIH mediante el uso de drogas inyectables, la PrEP tampoco ayudará a prevenir infecciones transmitidas por la sangre como la hepatitis C.