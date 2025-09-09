Suscribirse

¿Qué quiso decir Trump con su “ya verán”? La Casa Blanca responde y deja más dudas que certezas

La vocera del Gobierno evitó precisar la advertencia de Trump sobre Venezuela.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

9 de septiembre de 2025, 9:02 p. m.
La portavoz Karoline Leavitt aseguró que el gobierno estadounidense usará todo su poder.
La portavoz Karoline Leavitt no respaldó una de las recientes declaraciones del presidente Trump. | Foto: X: @LeavittMedia

Este martes 9 de septiembre la cuenta oficial de la Casa Blanca realizó una transmisión en vivo a través de su perfil en X, en la cual la vocera oficial Karoline Leavitt ofreció diferentes declaraciones.

En una de ellas, un periodista le preguntó respecto a las recientes afirmaciones del presidente Donald Trump, en las que utilizó el término “ya verán”, refiriéndose al conflicto que atraviesa Estados Unidos con Venezuela y qué quiso decir con ello.

A lo cual la portavoz respondió: “No sería sabio de mi parte adelantar a qué se refería el presidente; pero esta administración cree que el régimen en Venezuela es ilegítimo y que su tráfico hacia este país es inaceptable.”

Esto resulta llamativo, teniendo en cuenta que la situación entre ambos territorios en la actualidad es la más tensa de la historia. Muchos interpretaron las palabras del mandatario como una amenaza hacia la dictadura venezolana, pero lo dicho por la funcionaria mostró una faceta diferente, en la que no todo el gabinete se muestra unido.

La rueda de prensa continuó con la presentación de los resultados del proceso que se viene llevando a cabo desde el inicio de la administración Trump respecto a la política migratoria.

Leavitt afirmó que este es el cuarto mes consecutivo en el que no hay personas cuya estadía en el país es ilegal liberadas de los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

De igual forma, compartió los resultados de una de las decisiones más polémicas que ha tomado el gobierno recientemente, el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad de Washington D. C.

Contexto: Colombianos revelan terror en redada masiva de ICE: los arrestaron “porque sí”, denuncian tras operativo en Hyundai

La portavoz calificó el movimiento como una “operación exitosa”, en la cual se han realizado un total de 2.177 arrestos desde el comienzo del operativo el 7 de agosto. Según Leavitt, la noche del lunes 8 de septiembre se realizaron 57 arrestos, de los cuales 14 eran inmigrantes indocumentados.

La alocución representó un resumen de los más recientes movimientos de la Casa Blanca, pero no dejó respuestas certeras sobre las próximas definiciones y decisiones que planea la administración de Donald Trump.

Por lo tanto, habrá que estar muy atentos a lo que se avecine respecto a la situación que atraviesa el país con la dictadura venezolana y con los posibles despliegues de la Guardia Nacional en otras ciudades dentro de Estados Unidos.

