Los músicos colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera, más conocidos como B King y Regio Clown, que desaparecieron hace seis días en México, donde se encontraban para dar un concierto, fueron hallados sin vida, informaron el lunes las autoridades mexicanas.

Un día después, las autoridades encontraron dos cadáveres en el municipio de Cocotitlán, en el estado de México, 42 km al noroeste de la capital.

No fue hasta este lunes cuando los familiares de Sánchez “reconocieron” su cadáver, informó la Fiscalía capitalina en un comunicado.

Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, fue reportado como desaparecido el pasado martes 16 de septiembre. | Foto: Foto: tomada de redes sociales de Marcela Reyes

En medio de las investigaciones, se dio a conocer el mensaje que habrían dejado los presuntos asesinos cerca de los cadáveres y que en principio correspondería al cartel La Familia Michoacana.

“Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”, reza en un cartel hallado cerca de los cuerpos de las víctimas.

Respecto a este tema, SEMANA consultó sobre una de las palabras clave dentro del mensaje: “chapulines”, un término usado comúnmente en diferentes escenarios dentro de México.

Según José Luis Montenegro, periodista y escritor especializado en seguridad y narcotráfico, depende del contexto en el que se use la palabra, “por ejemplo, si yo tengo una pareja sentimental y uno de mis mejores amigos se mete con esa pareja sentimental, le dicen chapulín, es decir que es como un trepador, eso podría ser como en el ámbito social”, dijo.

México sigue combatiendo a carteles dentro del país | Foto: AFP

Sin embargo, hay una referencia de esa palabra en el ámbito criminal, “puede ser cuando una persona brinca de una organización a otra, es decir, que primero tuvo un acuerdo o un entendimiento con el grupo de los chapitos, por ejemplo, aquí en México y de repente encuentra un mejor entendimiento con el grupo contrario”, explicó Montenegro.

Con esta acción se puede empezar a calificar a esa persona de “chapulín”, es decir, “la acción que hacen los chapulines, salta de un lado a otro, saltó de una organización a otra”, dijo.

Montenegro es autor de los libros “Narcojuniors” y “Los Chapitos”. Conductor del pódcast “Narcomundo” en YouTube.

El gabinete de seguridad federal confirmó en la red social X que ambos artistas “lamentablemente fueron hallados sin vida”, y se inició una investigación para “localizar a los responsables y esclarecer este hecho”.

Difunden fotos inéditas del hallazgo de los cuerpos de B-King y Regio Clown, en Edomex



Los artistas colombianos desaparecieron el 16 de septiembre y fueron hallados sin vida en Cocotitlán 🎤 🇨🇴



La fiscalía estatal había señalado previamente “coincidencias” entre Herrera y el otro cuerpo hallado.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, condenó el crimen en X.