Lamentable video del hermano de Regio Clown, artista hallado muerto junto a B King en México

Este lunes, 22 de septiembre, se confirmó el hallazgo de los cuerpos de los artistas colombianos en México, Bayron Sánchez, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera, de nombre artístico Regio Clown. Tenían signos de violencia y, de acuerdo con información preliminar, el cartel La Familia Michoacana estaría detrás de ese doble crimen.

Tras conocerse la muerte de los colombianos en territorio mexicano, entre quienes se pronunciaron está Cristian Herrera, hermano de Regio Clown.

En un video compartido por el canal regional Telepacífico Noticias, Herrera expresó que recordará a su hermano como una persona alegre que transmitía felicidad.

“Siempre lo voy a recordar alegre, la energía que él transmitía a las personas con su felicidad, su sonrisa. Fuimos criados desde pequeños y ese es el recuerdo que me voy a llevar de mi hermano”, se escucha decir a Herrera en parte del video.

Tras el hallazgo de los cuerpos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital (CBP) indicaron que Bayron Sánchez Salazar, de 31 años, y Jorge Luis Herrera Lemos, de 35, fueron encontrados en el municipio de Cocotitlán.

“La Fiscalía CDMX realizó diversos actos de investigación, como la recopilación de testimonios y la obtención de videograbaciones, a partir de los cuales se estableció como hipótesis que su último paradero habría sido en el Estado de México, por lo que se inició colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Gracias a esta coordinación, personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Ante estos hechos, la FGJEM conduce una investigación por homicidio”, se indicó en el comunicado de las autoridades mexicanas.

Por último, reiteraron su compromiso para esclarecer la muerte de los dos colombianos.