¿Quiénes son los aliados internacionales de Israel?

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, denunció el “ataque insensato” y dijo que “esta violencia no es una solución política ni un acto de valor. Es terrorismo puro”.

Otros mandatarios en el mundo condenaron el ataque, dijeron que Israel tiene derecho a defenderse y prometieron solidaridad. “ Creemos que se restaurará el orden y los terroristas serán destruidos” , dijo el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en un mensaje por su canal oficial de Telegram. “El derecho de autodefensa de Israel no puede ponerse en tela de juicio”.

Mijaíl Bogdánov, viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia y exembajador en Israel y Egipto, declaró a la agencia estatal Tass qu e Moscú estaba en contacto con “todas las partes (del conflicto), incluidos los países árabes” e instó a “un cese del fuego inmediato y a la paz” entre Hamas e Israel. Bogdánov no aclaró a cuáles países árabes se refería.