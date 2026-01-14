La reconocida cantante de música Folk, Ms. Pesu, se encontró sin vida en el patio trasero de una casa tras haber sido reportada como desaparecida.

De acuerdo con la información que se tiene disponible del caso, Velvet Pesu, más conocida como Ms. Pesu, se reportó como desaparecida a la 1 de la mañana del día lunes.

Según lo que se relata de esta reconocida cantante, era una persona con una sensibilidad social muy marcada, lo que conducía a que constantemente estuviera haciendo labores sociales en beneficio de la comunidad.

Ms. Pesu Foto: Facebook

Ese mismo día, dos horas más tarde de que un familiar hiciera el reporte de la desaparición, la policía se dirigió hacia una casa de propiedad de Wa’el Abdallah Saleem Alfar a quien la cantante solía ayudar.

En la propiedad del sujeto anteriormente mencionado, los agentes policiales dieron con el paradero del cuerpo sin vida de la cantante, tenía claros signos de violencia, por lo que las autoridades decidieron emprender la búsqueda del propietario de la casa.

El hombre fue capturado después de una persecución policial que llamó la atención, pues este se estaba desplazando rápidamente en un carro a más de 200 kilómetros por hora en Nueva Gales del Sur.

Pese a que este fue presentado ante la justicia, solo se imputó lo relacionado con el intento de escape y las altas velocidades a las que circulaba, mismas que pudieron poner en riesgo la seguridad de los actores viales, referente al caso de la muerte de la cantante no se le ha imputado nada, pues la investigación continua.

También se indica que conforme se vayan adelantando los trámites judiciales y la investigación de la muerte de la artista, este sujeto puede ser requerido por las autoridades de Queensland por el caso de Ms. Pesu.

Esto ha dejado profundamente afectados a todos aquellos que conocieron de cerca a la cantante.

Seal Chong Wah, concejal de Brisbane, se pronunció afirmando “Velvet era muy amiga mía. Estoy totalmente destrozada”.