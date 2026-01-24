MUNDO

Régimen de Venezuela ofrece espectáculo de drones en Caracas para exigir la liberación de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez

El acto fue presenciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Redacción Mundo
24 de enero de 2026, 12:21 p. m.
Show de drones en Caracas
Show de drones en Caracas Foto: X/@OrlvndoA

El oficialismo venezolano solicitó este viernes, 23 de enero, la excarcelación del dictador venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, mediante un espectáculo de drones que dibujó en el cielo de Caracas.

Durante el show se pudieron observar mensajes de respaldo y representaciones de la pareja, arrestada en Estados Unidos luego de la operación militar que culminó con su captura en territorio venezolano el pasado 3 de enero.

Entre las imágenes proyectadas se incluyeron tanto la imagen de Maduro y consignas en las que se exigía su retorno, como expresiones de apoyo popular.

Espectaculo de drones muestran a Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez
Espectáculo de drones muestra a Nicolás Maduro y a Delcy Rodríguez. Foto: X/@AlertaMundoNews

El acto fue presenciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, junto a otros altos funcionarios, quienes siguieron la exhibición desde el Patio de Honor de las Academias, ubicado en Fuerte Tiuna —el mayor complejo militar del país—, según reportó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

“Soy inocente, no soy culpable. Soy un hombre decente y el presidente constitucional de mi país”, fue uno de los mensajes que se pudo leer en el cielo de Caracas, haciendo referencia a las palabras del dictador venezolano al ser presentado ante un juez en Nueva York tras su captura.

Diosdado Cabello habló de “traición” en pleno evento público; mostró su postura frente a Delcy Rodríguez

Las proyecciones, que podían apreciarse desde distintos sectores de Caracas, mostraban consignas como “los queremos de vuelta”, “exigimos su liberación” y “el pueblo los reclama”.

Estos mensajes fueron emitidos durante una transmisión en la cadena televisiva nacional, en la que funcionarios se pronunciaron desde el Patio de Honor de las Academias, ubicado en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar del país, según informó el canal estatal.

Cielo de Caracas en pleno show de drones
Cielo de Caracas en pleno show de drones. Foto: X/@AlertaMundoNews

Rodríguez describió el momento como una expresión de “amor y lealtad”, y afirmó que la ciudadanía venezolana avanza “más firme que nunca por la paz y el bienestar del pueblo”.

En un video divulgado con anterioridad, la presidenta encargada resaltó la cohesión de la juventud del país y su exigencia de que la pareja presidencial retorne al país rápidamente.

Publican explosivo audio de Delcy Rodríguez: tuvo 15 minutos para decidir si cooperaba o no con EE. UU. tras captura de Maduro

El show tuvo lugar el mismo día en el que miles de seguidores de Nicolás Maduro marcharon en Caracas por la liberación del derrocado dictador, cuando se conmemoran 68 años de la caída de la dictadura militar en Venezuela.

“Los queremos de vuelta”, se leía en una pancarta gigante desplegada cerca de la Plaza O’Leary, en el corazón de Caracas, donde se instaló una tarima y confluían varios cientos de manifestantes, muchos con paraguas y ponchos por la lluvia.

Imágenes de los drones que iluminaron Caracas el viernes 23 de enero.
Imágenes de los drones que iluminaron Caracas el viernes 23 de enero. Foto: X/@AlertaMundoNews

Entre tanto, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, acusó al Gobierno de Estados Unidos de convertir el país en un “laboratorio para el uso de armas” a raíz del ataque perpetrado a principios de enero.

“El presidente de Estados Unidos (Donald Trump) admitió que habían utilizado armas que nunca se han usado en campos de batalla, que nadie tenía en el mundo. Esa tecnología la usaron contra el pueblo venezolano el 3 de enero de 2026”, dijo.

Noticias Destacadas