“Respirarán la muerte”: aterradora predicción que hizo el místico Rasputín sobre el fin del mundo

Grigori Yefímovich Rasputín nació en 1869 y, a la fecha, su figura está cargada de misterio y una ola de supersticiones que llevan a punto de choque tanto al escepticismo como a credulidad entre algunos. Este individuo nació en Pokróvskoye, un pueblo en la región rusa de Siberia, pero con el tiempo su influencia llegó hasta la más alta esfera de la familia real.

No fueron pocos los mitos o supersticiones que permearon su existencia, muchos de los cuales siguen caracterizándole a más de un siglo de su muerte (1916). Por ejemplo, a este llegaron a atribuirle poderes místicos, calificado como “desviado sexual” y hasta circuló el rumor de que había sido amante de la zarina, según informa la revista TIME.

Esa noche de diciembre de 1916 todo está organizado. Miembros de la aristocracia rusa, liderados por el príncipe Félix Yusúpov, buscan concretar un plan simple: asesinar a Rasputín “el monje loco”, un personaje oscuro y enigmático con gran influencia sobre los zares. pic.twitter.com/lkNkOl3A39 — 💚Valeria Edelsztein💚 (@ValeArvejita) June 17, 2023

Respecto a lo primero, el medio mencionado señala que esa clasificación ‘mística’ se le vinculó al ser conocido por el zar Nicolás II y su esposa. Uno de los hijos de la pareja padecía hemofilia (anomalía en la coagulación de la sangre) y, en medio de su ‘desesperación’, llamaron a Rasputín; tras una sesión, la molestia supuestamente se detuvo, aunque el historiador Pierre Gilliard sugirió que el sangrado paró al frenar la ingesta de aspirina, no por otra razón.

La ‘aterradora’ predicción de Rasputín

En medio de las especulaciones que giran en torno al ruso, varias aluden a sus predicciones sobre el fin del mundo, principalmente asociadas a la emergencia climática que enfrenta el planeta Tierra.

“El aire que hoy desciende a nuestros pulmones para llevar la vida, llevará un día la muerte. Y llegará el día en que no habrá montaña ni colina, no habrá mar ni lago que no sean envueltos por el hálito fétido de la muerte. Y todos los hombres respirarán la muerte, y todos los hombres morirán a causa de los venenos suspendidos en el aire”, evocó el diario Cronista de lo que él habría pronosticado.

Rasputín era considerado como un 'místico' y 'sanador' por algunos. - Foto: Getty Images / Photos.com

“Enfermarán las plantas y morirán una tras otra. Los bosques se convertirán en un enorme cementerio, y entre los árboles secos vagarán sin rumbo hombres aturdidos y envenenados por las lluvias venenosas”, agregó.

Esta predicción es, como ya se mencionó, asociada con la crisis climática, misma de la cual durante años han advertido organismos internacionales y exhortado para tomar medidas que eviten una catástrofe. Más allá de las ‘teorías conspirativas’ la emergencia en el planeta es una realidad materializada.

ONU aprobó primer tratado para proteger la altamar. - Foto: Reuters / Borja Suárez

Tal es el punto que este lunes 19 de junio la ONU aprobó el primer tratado para proteger la altamar. Este busca salvaguardar la vida de los océanos, al ser “la fuerza vital de nuestro planeta. Hoy, le han insuflado una nueva vida y una nueva esperanza para que tenga una posibilidad de luchar”, dijo el secretario general del organismo, António Guterres, citado por la AFP.

La controvertida muerte de Rasputín

El místico ruso fue asesinado en diciembre de 1916 y al respecto también han aparecido varias teorías. Según National Geographic, Rasputín había sembrado la desconfianza entre varios como el príncipe Félix Yusúpov, quien afirmó haberlo engañado para llevarlo a su palacio donde se intentó, sin éxito, envenenarle.

El místico Rasputín fue asesinado en diciembre de 1916. - Foto: Getty Images / Photos.com

Durante el escape de Rasputín, el diputado de la Duma, Vladimir Purishkevich, lo habría alcanzado y disparado dos veces. Posteriormente, su cuerpo supuestamente fue arrojado a un río. No obstante, otra hipótesis en torno al deceso involucra a agentes secretos británicos. Otra conspiración afirma que murió ahogado, pero la autopsia no encontró muestra de ello.

Respecto al examen del cuerpo, National Geographic mencionó que el texto de la autopsia se había perdido tras la Revolución, pero no con este algunas fotos. El hombre encargado del procedimiento dijo en una entrevista que dos heridas por arma de fuego en el costado y pecho serían las causantes del fallecimiento, en no más de 20 minutos.