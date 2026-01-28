Mundo

Revelador estudio muestra cómo las duras medidas migratorias de Donald Trump están afectando al turismo en Estados Unidos

El país norteamericano podría registrar alrededor de 4,7 millones menos de llegadas internacionales en los próximos años.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
29 de enero de 2026, 2:25 a. m.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP

El endurecimiento por parte de Estados Unidos del procedimiento destinado a los turistas exentos de visado, conocido como “ESTA”, podría hacer caer el número de visitantes y hacerle perder unos 15.700 millones de dólares, según un estudio publicado el miércoles.

El gobierno de Donald Trump tiene previsto empezar a exigir a los turistas extranjeros exentos de visa que revelen sus historiales en redes sociales de los últimos cinco años antes de entrar al país, anunció en diciembre.

La propuesta, entre otras detalladas en un aviso publicado en el Registro Federal, se aplicaría a visitantes de los 42 países que no precisan visa para entrar a Estados Unidos, entre los que figuran Chile (único latinoamericano en la lista), Francia, Reino Unido y Japón, por ejemplo.

Actualmente, esos viajeros solo deben solicitar un permiso conocido como Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, en inglés), que de todos modos les exige proporcionar ciertos datos personales.

Estados Unidos

Tras denuncias de Donald Trump, el FBI allana un centro electoral en Georgia, Estados Unidos

Estados Unidos

Juez bloquea la deportación del niño de cinco años Liam Conejo Ramos y su padre ecuatoriano

Mundo

Fuerza Armada Venezolana rompe el silencio sobre su apoyo a Delcy Rodríguez como presidenta encargada

Mundo

Este es el departamento más afectado por las medidas de Ecuador al transporte de petróleo colombiano

Estados Unidos

Elon Musk vs. Wall Street: el rendimiento de Tesla disminuyó y SpaceX saldría de la bolsa en una fecha clave

Estados Unidos

Tensión por Groenlandia: Marco Rubio se pronunció respecto al caso y asegura que habrá reuniones

Estados Unidos

Ciudadanía en EE. UU.: lista completa de los apellidos que hacen más fácil conseguir la green card

Estados Unidos

Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump en Washington y reafirma su apoyo público pese a la polémica

Mundo

“Ella no ha sido encausada como Maduro”: Marco Rubio dio detalles sobre cómo se gobernará Venezuela y mencionó a Delcy Rodríguez

Noticias Estados Unidos

Donald Trump acusa al alcalde de Minneapolis de “violar la ley” y advierte que está “jugando con fuego”

La visa estadounidense se ha convertido en una de las más solicitadas por los colombianos.
La visa estadounidense se ha limitado más durante la presidencia de Donald Trump. Foto: COLPRENSA

“Estados Unidos podría registrar alrededor de 4,7 millones menos de llegadas internacionales, es decir, una disminución del 23,7% de las llegadas procedentes de los países elegibles al ESTA en 2026”, si la medida entra en vigor, según un estudio del World Travel and Tourism Council (WTTC), que agrupa a los grandes operadores del turismo mundial.

Las pérdidas correspondientes a gastos de los visitantes se estiman en “hasta 15.700 millones de dólares” e, incluso, 21.500 millones si se tiene en cuenta el impacto económico más amplio relacionado con los viajes y el turismo, precisa el WTTC.

¿Adiós a la ciudadanía por nacimiento en EE. UU.? Corte Suprema debatirá la propuesta de Trump

“Nuestro estudio muestra que más de 150.000 empleos podrían perderse si se aplicara esta política”, subrayó Gloria Guevara, directora general del WTTC, citada en el comunicado. Según el WTTC, el mercado del turismo estadounidense ya ha perdido 11 millones de visitantes entre 2019 y 2025.

Nueva York, una de las ciudades más interesantes de Estados Unidos
Nueva York, una de las ciudades más interesantes de Estados Unidos Foto: Getty Images

Un tercio de los viajeros internacionales encuestados (34%) declaró que estarían menos inclinados a viajar a Estados Unidos en los próximos dos o tres años si se introdujeran estos cambios, indica el estudio.

En 2025, el WTTC había estimado que el sector estadounidense del turismo podría perder 12.500 millones de dólares a raíz, en particular, de las medidas contra la inmigración y de los aranceles.

Estados Unidos aumentará una tarifa de turismo en lugares populares para millones de visitantes internacionales en el país

En 2024, el turismo contribuyó con 2,6 billones de dólares a la economía y sostuvo más de 20 millones de empleos en Estados Unidos. También generó más de 585.000 millones de dólares en ingresos fiscales, cerca del 7% del total.

Con información de AFP.

Más de Mundo

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Revelador estudio muestra cómo las duras medidas migratorias de Donald Trump están afectando al turismo en Estados Unidos

El presidente Donald Trump habla con la prensa durante un vuelo en el Air Force One a la Base Conjunta Andrews, Maryland.

Tras denuncias de Donald Trump, el FBI allana un centro electoral en Georgia, Estados Unidos

La fotografía difundida muestra al pequeño Liam Conejo Ramos, de 5 años, con su mochila y sombrero.

Juez bloquea la deportación del niño de cinco años Liam Conejo Ramos y su padre ecuatoriano

Militares y policías venezolanos juraron "lealtad y subordinación absoluta" a Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela.

Fuerza Armada Venezolana rompe el silencio sobre su apoyo a Delcy Rodríguez como presidenta encargada

Foto de referencia sobre la bandera de Colombia y el petróleo

Este es el departamento más afectado por las medidas de Ecuador al transporte de petróleo colombiano

X

Elon Musk vs. Wall Street: el rendimiento de Tesla disminuyó y SpaceX saldría de la bolsa en una fecha clave

Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., durante una reunión diplomática mientras crece el debate por Groenlandia.

Tensión por Groenlandia: Marco Rubio se pronunció respecto al caso y asegura que habrá reuniones

Un juez federal en New Hampshire está evaluando si otorga estatus de acción de clase a la demanda interpuesta por la ACLU contra la orden ejecutiva del expresidente Donald Trump.

Ciudadanía en EE. UU.: lista completa de los apellidos que hacen más fácil conseguir la green card

Wall Street - Indicadores

Wall Street salió ileso, luego del anuncio de la FED de dejar las tasas de interés quietas en EE. UU.

María Corina Machado y Delcy Rodríguez

María Corina Machado arremete contra Delcy Rodríguez y asegura que “nadie tiene confianza” en ella

Noticias Destacadas