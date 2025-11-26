Estados Unidos aumentará una tarifa de turismo en lugares populares para millones de visitantes internacionales en el país

Un nueva tarifa será cobrada a los turistas internaciones en Estados Unidos que deseen visitar lugares populares que pertenezcan al Servicio de Parques Nacionales, afectando varias zonas del país con atractivos naturales que llevan a millones de visitantes al año.

Así bien, la entidad cobrará 100 dólares extra a los extranjeros que pretendan entrar a algún parque natural seleccionado por el Departamento del Interior de EE. UU.

El parque natural es uno de los más visitados de Estados Unidos | Foto: Suministrada

El anuncio que declara “políticas de tarifas de entrada que prioricen a Estados Unidos” llega en un momento en que los parques nacionales enfrentan una importante reducción de personal y recortes presupuestarios.

¿Cómo se aplicará la medida?

Desde el 1 de enero de 2026, los turistas extranjeros verán aumentar el precio de su pase anual a parques a USD$250, mientras que los residentes de EE. UU. seguirán pagando USD$80.

El cambio de tarifa afectará a 11 parques nacionales, incluidos el Gran Cañón, Yellowstone y Yosemite, los más visitados según cifras oficiales.

La nueva tarifa será destinada al mantenimiento del parque, entre otros rubros. | Foto: San Francisco Chronicle via Gett

Incluso, los extranjeros tampoco podrán estar en los en los días gratuitos que disponen los parque, loas cuales solo estarán disponibles para los locales hasta nuevas disposiciones.

El impacto en los parque nacionales

En un comunicado revisado por Associated Press, la orden indica que el dinero obtenido de las nuevas tarifas ayudará a apoyar los parques nacionales, mejorando las instalaciones para los visitantes y el mantenimiento.

Por su parte, Doug Burgum, Secretario del Interior, escribió en la red social X que “los cambios garantizan que los contribuyentes estadounidenses que apoyan el servicio de parques sigan disfrutando de un acceso asequible, mientras que los visitantes internacionales contribuyen con su parte justa para mantener y mejorar nuestros parques para las generaciones futuras”.

The Department of @Interior is making it easier for AMERICANS to enjoy our National Parks:



🇺🇸 U.S. residents enjoy affordable pricing, while foreigners pay a high rate.

💰 Fee-free days will be extended, now including Flag Day, Independence Day, Constitution Day and more.

📲… https://t.co/SQzbXPzScp pic.twitter.com/R4aID2Zieh — The White House (@WhiteHouse) November 25, 2025

Kati Schmidt, portavoz de la Asociación de Conservación de Parques Nacionales, le mencionó a AP que “hay mucho que analizar en este anuncio, incluidas muchas preguntas sobre su implementación, todas las cuales NPCA planteará al Departamento del Interior”.