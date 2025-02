Salud del papa Francisco | Los 10 cardenales más papables del Vaticano según la IA

El papa Francisco , hospitalizado debido a una neumonía bilateral, sigue en estado crítico pero presenta una “leve mejoría”, según anunció el Vaticano el lunes por la noche (hora europea), mientras crece la preocupación por el pontífice argentino de 88 años de edad. “La condición clínica del Santo Padre, aunque sigue siendo crítica, ha registrado una leve mejoría. Hoy no hubo episodios de crisis respiratoria asmática; algunas pruebas de laboratorio han mejorado”, indicó en un comunicado la Santa Sede, en el undécimo día de su hospitalización, la más larga desde su elección en 2013. La “insuficiencia renal leve” que padece desde el domingo “no es preocupante”, precisó.

El papa retomó incluso sus actividades profesionales y telefoneó al “cura de la parroquia de Gaza para expresarle su apoyo”, como hace a menudo desde el inicio de la ofensiva militar israelí en el territorio palestino hace más de un año. Una fuente vaticana aseguró más temprano el lunes que Francisco podía levantarse y comer con normalidad, no sentía dolor y su estado de ánimo seguía siendo “bueno” .

El estado de salud del jefe de la Iglesia católica, hospitalizado desde el 14 de febrero, se deterioró el sábado con “un ataque asmático prolongado que necesitó oxígeno a alto flujo”, así como problemas hematológicos que requirieron “la administración de una transfusión de sangre”. Su equipo médico afirmó estos últimos días que Jorge Mario Bergoglio no estaba “fuera de peligro”.

Una monja se encuentra frente a los apartamentos con vista a la plaza de San Pedro en el Vaticano mientras el Papa Francisco está en el hospital con neumonía y no dirigirá la oración del Ángelus, el 23 de febrero de 2025. El Papa Francisco tuvo una noche tranquila en el hospital, dijo el Vaticano el 23 de febrero de 2025, la mañana después de revelar que el hombre de 88 años se encontraba en una condición "crítica". "La noche transcurrió en paz, el Papa descansó", dijo la Santa Sede en una breve actualización. (Foto de Andreas SOLARO / AFP) | Foto: AFP

El jesuita argentino fue ingresado hace once días con bronquitis, que derivó en una neumonía bilateral, una infección del tejido pulmonar potencialmente mortal. Esta hospitalización, la cuarta desde 2021, suscitó una gran preocupación por la salud del papa , ya debilitada por una serie de problemas en los últimos años, desde operaciones de colon y de abdomen hasta dificultades para andar.

Los problemas de salud de Jorge Bergoglio avivaron las especulaciones sobre su capacidad para liderar a los casi 1.400 millones de católicos del mundo, pese a que el derecho canónico no prevé ninguna disposición en caso de problema grave que alterase su lucidez. También agitaron las especulaciones sobre una posible renuncia del papa, quien aseguró en cambio en varias ocasiones que el momento no había llegado. “El papa está vivo y es el momento de rezar, no de pensar en quién sera su sucesor”, afirmó al diario Corriere della Sera el cardenal conservador alemán, Gerhard Ludwig Müller, uno de sus más opositores más virulentos.