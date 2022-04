Shanghái reporta el mayor número de muertes al día por coronavirus desde el inicio del confinamiento

Shanghái reportó este domingo 39 muertes por covid-19, su cifra más alta pese a semanas de confinamiento. Según datos de la Comisión Nacional de Salud de China, la ciudad registra un total de 87 muertes desde que comenzó el confinamiento, además reportan casi 22.000 nuevos contagios del coronavirus.

La ciudad de Shanghái ha estado bajo un confinamiento casi total desde inicios de abril, una medida que golpeó las cadenas de abastecimiento en todo el país.

China, la segunda mayor economía del mundo, ha luchado por erradicar su peor brote de covid-19 en dos años con confinamientos severos y pruebas masivas. Mantiene una política de cero covid que ha impactado a la economía y el ánimo de la población.

Shanghái, la ciudad más grande de China, registró sus primeras muertes el 18 de abril pese a detectar miles de casos diarios en las últimas semanas.

En Pekín se registraron otros 22 contagios este domingo y la capital cerró un complejo de viviendas en el centro de la ciudad.

La ciudad, de 25 millones de habitantes, ha tenido dificultades para suministrar alimentos a las personas confinadas y muchos residentes denuncian problemas para acceder a la atención médica habitual.

Miembros del personal con trajes protectores preparan comidas para los trabajadores de la sucursal Xujing del hipermercado Carrefour, luego del brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en Shanghái, China, en esta imagen sin fecha entregada a Reuters el 20 de abril de 2022. Foto REUTER/Lu Sunping/Carrefour/ Folleto - Foto: VIA REUTERS

El funcionario de salud Pang Xinghuo dijo que observaciones preliminares sugieren que el covid-19 se ha “extendido en forma invisible” en la capital por una semana, afectando “escuelas, grupos de turistas y muchas familias”.

“El riesgo de una transmisión continua y oculta es elevado y la situación es difícil”, declaró a periodistas Tian Wei, en la ciudad de Pekín.

En Pekín exigen a los viajeros un test negativo de covid de menos de 48 horas y se prohíbe la entrada a las personas que hayan viajado a ciudades o condados en los que se haya registrado un solo caso de covid en las últimas dos semanas.

China censura video que muestra los ‘horrores’ del confinamiento en Shanghái

Un video que se ha hecho popular en redes sociales y que muestra las repercusiones del confinamiento de Shanghái sobre sus habitantes fue borrado del internet chino por los equipos de censura, suscitando este 23 de abril la incomprensión e incluso la ira de los internautas.

Titulado “Siyue Zhi sheng” (“Las voces de abril”), el video de seis minutos es una secuencia de Shanghái filmada desde el aire.

El autor añadió a estas imágenes en blanco y negro, en orden cronológico, una sucesión de sonidos extraídos de conferencias de prensa, videos publicados en las redes sociales y llamadas telefónicas de los habitantes.

El video comienza con las voces de los líderes políticos que, al comienzo del brote de coronavirus en marzo, dijeron que un corto confinamiento preventivo no era una buena idea debido a sus repercusiones económicas.

El video presenta una veintena de extractos sonoros de habitantes confinados que no pueden obtener alimentos, medicamentos o acudir al hospital; un hombre impedido de volver a su barrio confinado, o una mujer que describe el caos en los centros de cuarentena.

El video fue ampliamente compartido el viernes por la noche en la red social WeChat, pero el equipo de censura logró borrar todo rastro en cuestión de horas.

“Este video no tiene nada de especial. Su contenido ya era conocido. Pero el hecho de ver que incluso eso está censurado, me molesta”, escribió el sábado una usuaria.

En señal de descontento, muchos internautas compartieron en WeChat clips musicales de dos canciones con letras contestatarias como Do You Hear the People Sing? (del musical Los Miserables) y Another Brick In The Wall (de Pink Floyd).

La primera es una llamada a la rebelión. La segunda fustiga en particular el “control del pensamiento”.

El video puede verse en YouTube, aunque ese portal es inaccesible desde China sin recurso a una red virtual privada (VPN) que permite evitar los bloqueos.

Muchos habitantes de Shanghái criticaron en las últimas semanas en las redes sociales diversas situaciones administrativas absurdas a las cuales se vieron confrontados a causa del confinamiento.

Varios videos han sido censurados, pero muchos consiguen una difusión viral antes de ser bloqueados. La capital económica de China, con una población de 25 millones de personas, se enfrenta a su peor brote de covid-19 desde el comienzo de la pandemia.

*Con información de AFP.