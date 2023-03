¿Tablet o cuaderno?, estudiante dice ser “dinosaurio” por no usar tecnología en clase como sus compañeros

Un joven estudiante universitario de Perú se hizo viral en redes sociales luego de que publicara un video en donde se define como un “dinosaurio” debido a que utiliza el clásico cuaderno para tomar sus apuntes en clase. Esto mientras sus compañeros utilizan tablets para el mismo fin, situación que abrió el debate para definir que herramienta es mejor.

Los avances en la tecnología revolucionaron las dinámicas educativas, esto se debe a las facilidades con las que ahora se cuentan a la hora de compartir información, realizar consultas, evaluar. Tampoco se debe dejar de lado la evolución en la educación virtual y a distancia.

Bajo el usuario @Imarickeee en la red social TikTok, el joven aseguró que a pesar de ir a la universidad en el año 2023 continúa utilizando los métodos clásicos de recolección de información, es decir los apuntes. Mientras que sus compañeros de clase llevan tabletas de última tecnología.

“Cuando vas a la uni con cuaderno y no con tablet en pleno 2023″, escribió el joven en un texto incrustado dentro de la publicación.

En el video se pueden leer apuntes de lo que parecen ser conceptos de medicina escritos con tinta azul y negra como se hacía en tempos previos al “bum” de los dispositivos electrónicos.

Luego gira la cámara y se puede observar a una de sus compañeras de clase ubicada en otro pupitre utilizando una tablet para apuntar los conceptos compartidos en la clase.

Las tabletas pueden ser de gran ayuda en los procesos académicos, pero estas deben cumplir con características básicas para su uso, por ejemplo el lápiz óptico. - Foto: Getty Images

“¡Tenés la cartuchera del hombre araña! Eso vale más”; “Yo iría con mi tablet, pero me da miedo que me roben”; “Creo que somos humildes 😅😅 yo también llevo mi cuaderno”; “El cuaderno no se descarga”; “Prefiero el papel porque sé que me distraería con el tablet”; “Yo no sirvo para tomar apuntes en computador o celular o cosas así. Siempre se me pierden”, fueron algunos comentarios a la publicación.

A pesar de que sería sencillo darle todas las de ganar a la tablet, lo cierto es que tomar apuntes a mano y en papel tienen sus beneficios. Favorece especialmente los procesos de comprensión y memorización de los conceptos, así lo explica el poral Educompara.

“Escribir a mano ayuda muchísimo a comprender y retener los temas que vemos en clases. A la hora de estudiar solo tendrás que refrescar tu memoria, ya que una parte de tu cerebro sabrá de lo que estás hablando (...) No tendrás que estar preocupado por robos, extravíos, o hasta caídas o golpes costosos. Un cuaderno es muy fácil de cuidar, y llevar a todos lados, sin necesidad de mochila”, expone.

Una de las desventajas principales que tiene ese método de recolección de información es el daño medioambiental, muy criticado por los estudiantes de la actualidad.

Además, al ser un objeto fisico cuando se pierde el cuerno, la información que va consigo también se extravía. Esto sin la posibilidad de tener un backup desde donde se puede recuperar dicha información. Respaldo que si ofrecen los dispositivos electrónicos hoy en día por medio de la famosa nube.

Una de las desventajas principales que tiene ese método de recolección de información es el daño medioambiental, muy criticado por los estudiantes de la actualidad. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por su parte el portal Etitulo, señala que las tabletas pueden ser de gran ayuda en los procesos académicos, pero estas deben cumplir con características básicas para su uso, por ejemplo el lápiz óptico.

“Una tableta puede aunar las ventajas de un cuaderno (salvo el precio y la resistencia) y las de un portátil, pero siempre que permita la escritura manual. Si no incorpora un lápiz óptico, tendremos un aparato prácticamente inútil, porque ni tendrá un teclado cómodo, ni una pantalla apropiada en tamaño, ni las ventajas que para el aprendizaje supone escribir a mano.

El debate seguirá dándose en redes sociales por quienes se educaron bajo el método antiguo versus los estudiantes de las nuevas generaciones que en su mayoría utilizan la tecnología en casi todos los ámbitos de sus vidas, incluyendo el académico.