Tragedia: reconocida presentadora de televisión murió tras caer de un tercer piso cuando huía de un robo

El hecho ha generado gran tristeza en el mundo del periodismo y muchas personas se han solidarizado con lo ocurrido.

Redacción Mundo
5 de octubre de 2025, 2:01 p. m.
Una verdadera tragedia se registró el pasado lunes, 29 de septiembre, y ha generado gran conmoción en Nigeria y en general en el mundo del periodismo.

Somtochukwu Christelle Maduagwu, reconocida presentadora de televisión, murió después de caer desde un tercer piso en medio de un robo armado que se registró al interior de su apartamento.

De acuerdo con lo que se ha podido conocer, la mujer de 29 años de edad se encontraba en su residencia con normalidad, pero todo cambió cuando unos sujetos irrumpieron de forma violenta.

Al parecer, el objetivo de los delincuentes era robar las pertenencias de la periodista, quien al percatarse de la presencia de ellos dio rápido aviso a las autoridades.

Somtochukwu intentó ponerse a salvo de los ladrones para evitar que le hicieran algo, fue entonces cuando ocurrió la tragedia.

Hay dos versiones acerca de qué fue lo que pasó; la primera apunta a que la mujer buscó resguardo y en medio de su desespero y temor terminó cayendo por equivocación desde el tercer piso.

En cuanto a la segunda, de acuerdo con medios locales, la presentadora supuestamente se llenó de miedo y decidió saltar desde su apartamento, pero esto no ha sido confirmado de manera oficial.

Posteriormente, las autoridades llegaron hasta el sitio y encontraron inconsciente a Christelle Maduagwu, rápidamente la trasladaron hasta un centro médico, pero finalmente murió por cuenta de las lesiones generadas por la caída.

Además, el guardia de seguridad del conjunto también resultó gravemente herido, por lo que todo está siendo investigado.

La mujer trabajaba en el canal ARISE News, su partida desató un gran dolor entre sus compañeros que la empezaron a recordar por el gran compromiso social que tenía y que impulsaba a través de su trabajo.

“Gracias a una combinación de su destreza jurídica y su vigor periodístico, Somtochukwu abogó por los niños que no asisten a la escuela e hizo campaña enérgicamente contra la violencia sexual y de género“, destacó el medio en una publicación en sus redes sociales.

El caso no ha tardado en hacerse viral en todo el mundo, una noticia que ha generado gran tristeza al interior del periodismo, por lo que muchas personas han expresado su tristeza.

Por el momento, las autoridades se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer cómo ocurrió todo e identificar a los delincuentes que ingresaron de manera violenta a la residencia.

