“Tres guerras mundiales en un siglo, ¡sean pacifistas!”: Duro mensaje del papa sobre el conflicto en Ucrania. También se refirió a la pedofilia en la iglesia

El papa Francisco culminó su viaje a Baréin, Medio Oriente, con una nueva crítica a la guerra en Ucrania que se acerca a su noveno mes y que ha sucumbido en una “tercera guerra mundial” donde solo prima la lucha por “demostrar” quién es el más fuerte. A bordo del avión, en su regreso a roma, el pontífice volvió a hacer un llamado por la paz.

“Esta es una guerra mundial, porque es cierto que cuando los imperios, tanto de un lado como del otro, se debilitan, necesitan hacer una guerra para sentirse fuertes y también para vender armas eh. Porque hoy creo que la mayor calamidad del mundo es la industria armamentística. ¡Por favor!”, fue su respuesta al ser interrogado por las tensiones en el Este de Europa y sobre si tiene o no intención de reunirse con Vladimir Putin (punto en el que no hizo una mención directa).

Al término de su viaje, el primero que hace un papa a ese reino, agradeció por su acogida y se dirigió a los asistentes de Líbano, un país “tan cansado y sufrido, y a todos los pueblos que sufren en Oriente Medio. Y tampoco quiero olvidarme de rezar y de decirles a ustedes que recen por la martirizada Ucrania, para que esa guerra termine”, dijo.

El argentino instó a que los integrantes de la Iglesia procuren promover el diálogo “con los hermanos de otras creencias y confesiones” en una “sociedad interreligiosa y multicultural”.

“Sentí una gran paz”

La visita del Francisco, la décima a un territorio cuya mayor parte de la población no profesa la religión católica, fue interpretado con acogida y como “una estrategia de acercamiento” por el pueblo bareiní y asistentes de lugares aledaños. “Es un sentimiento indescriptible. Estábamos muy cerca del papa en la iglesia” dijo a AFP Oualid Naoufal, un feligrés libanés.

“Sentí una gran paz interior”, agregó, y destacó que el mensaje estuvo cargado de “palabras tan intensas”. La jornada anterior, Francisco sostuvo un encuentro con responsables y autoridades musulmanas, ofició una misa ante 30.000 personas, además de conversar (a puerta cerrada) con el rey Hamad ben Issa Al-Jalifa.

¿Qué dijo Francisco sobre la pedofilia?

En relación con los casos de pedofilia que se han reportado en el interior de la iglesia, el papa subrayó que esa institución “trabaja de la mejor manera posible” para poner fin a ese flagelo desde su raíz, a la vez que lamentó quienes “no ven las cosas con claridad”.

“Para un sacerdote, el abuso (sexual) es como actuar contra su propia naturaleza sacerdotal y contra su naturaleza social. Por eso es algo trágico, que no debemos cesar de combatir”, dijo y añadió: “trabajamos de la mejor manera posible, pero hay personas en el seno de la Iglesia que no ven las cosas con claridad (...). Es un proceso en marcha, que llevamos adelante con coraje, pero no todos tienen ese coraje”.

Para el jerarca católico “la voluntad de la iglesia es aclarar todo” y “tiene que avergonzarse de lo que hizo mal”, mientras el tiempo ha ido dejando todo “claro”.

Luego de cuatro días, Francisco (de 85 años) regresa al Vaticano, tras dar su tradicional rueda de prensa durante el vuelo. El reino de Baréin oficializó sus vínculos diplomáticos con la Santa Sede hace 22 años y, según ese organismo, cuenta con al menos 80.000 católicos (en su mayoría trabajadores asiáticos).

*Con información de AFP.