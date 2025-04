Trump ataca al régimen de Maduro y lo culpa de enviar a miembros del Tren de Aragua a EE.UU.

El líder republicano confirmó que no sólo es desde Venezuela de donde vienen los delincuentes, “vienen del Congo, de África, Sudamérica, Asia, vienen de muchas partes malas de Europa y es por eso que tenemos que apresurarnos en sacarlos de nuestro país tan pronto sea posible” , continuó diciendo el mandatario.

Trump también elogió el trabajo de su administración para reducir significativamente el ingreso de migrantes ilegales por la frontera y aprovechó para llamar la atención a los encargados de la seguridad en las zonas de ingreso de personas con el fin de no dejar que sigan cruzando hacia Estados Unidos.

“El número de cruces ilegales de fronteras ha descendido un 99,9%. 3 personas entraron. Tres. Me enfadé muchísimo con Tom Homan, le dije ‘¿Cómo demonios has dejado entrar a 3 personas Tom?’ Llamé a Kristi Noam y le dije ‘¿cómo has permitido entrar a tres personas?’”.