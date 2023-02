¿Una bomba de tiempo? Tardanza para elecciones enciende la ira de los peruanos y aviva las protestas

Perú continúa sumido en una espiral de manifestaciones, en medio de una crisis política y social de la que expertos no vaticinan cuándo será su fin. A solo días de que se cumplan dos meses desde que se intensificaron las tensiones, los choques entre el Gobierno actual, las fuerzas de seguridad y quienes han salido a las calles siguen centrando el malestar nacional.

Este viernes –3 de febrero– la nación andina, y en particular la capital, volvió a ser epicentro de protestas cuyas exigencias principales son el adelanto de elecciones generales para este año y la renuncia de Dina Boluarte como presidenta. Algunos manifestantes han aclarado que no basta con que los comicios se anticipen sino que se suman otros pedidos como el cierre del Congreso.

Se cumplen casi dos meses desde que estalló una nueva ola de manifestaciones. - Foto: Reuters / Paul Gambin

La República informó que, a pesar de las condiciones climáticas, ciudadanos han salido a las calles de zonas como Juliaca (en el sur del país) donde se han presentado bloqueos en las vías. Durante la jornada anterior, hasta una imagen de la Virgen de la Candelaria tuvo que ser guardada, luego de que decenas de manifestantes se congregaron en la Catedral de Puno.

Juliaca: pese a lluvia, continúan protestas y bloqueo de vías exigiendo la renuncia de Dina Boluarte: continúan protestas y bloqueo pese al mal clima en Juliaca | Foto: © Pachamama Radio The post Juliaca: pese a lluvia, continúan protestas y bloqueo .. https://t.co/E5eaaRdylX — Perú News 🇵🇪 (@PeruNews) February 3, 2023

El ambiente en ese lugar fue de caos, pues la réplica religiosa estaba afuera del templo, mientras a pocos metros estallaban gritos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Con el fin de protegerla, quienes la cargaron dieron marcha atrás ante el riesgo de que la pudieran vandalizar.

🚨#LOÚLTIMO | La Virgen de la Candelaria tuvo que ser guardada en la Catedral de #Puno debido a la llegada de protestantes a la iglesia. Cientos de puneños devotos se quedaron sin poder homenajear a 'Mamacha Candelaria'. pic.twitter.com/igQLelxQDK — Vigilante (@VigilantePer) February 2, 2023

Elecciones anticipadas, sin progreso

El Congreso peruano rechazó nuevamente la iniciativa para que la población sea llamada a las urnas este mismo año y se pospuso que este viernes se desarrolle un nuevo intento del Ejecutivo. Según La República, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, es el encargado de sustentar la propuesta que espera superar la negativa anterior.

El mismo titular de esa cartera fue quien elaboró la propuesta que, de finalmente superar la ‘prueba’ llevaría a las urnas el 8 de octubre y finalizaría el gobierno de Boluarte el 31 de diciembre de 2023. La sesión extraordinaria para tal objetivo está programada para las 3:00 p. m.

Manifestantes peruanos continúan pidiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. - Foto: Reuters (izquierda), AFP / Ernesto Benavides (derecha)

Con 48 votos a favor, 75 en contra y una abstención el Parlamento dijo ‘no’ al más reciente intento por superar los obstáculos en torno a las elecciones y a una Asamblea Constituyente. RPP informó que los congresistas también rechazaron otro proyecto impulsado por los diputados Alejandro Cavero y Adriana Tudela, del partido Avanza País; este solo recibió 53 votos de respaldo, 70 en negativa y dos abstenciones.

Una crisis que se agudiza

Las tensiones en la nación suramericana se han saldado en los últimos dos meses con casi 60 muertos, mientras las protestas siguen sin dar señales de disolverse por completo. Por el contrario, imágenes de congregaciones multitudinarias han sido una constante que ha tenido como otro de los pedidos la liberación del expresidente, Pedro Castillo, detenido el 7 de diciembre cuando intentó disolver el Congreso.

Familiares llevan fotografías de las víctimas durante las protestas nacionales contra la presidenta peruana Dina Boluarte. - Foto: AFP / Juan Carlos Cisneros

En entrevista con The New York Times la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, reconoció que no había “evidencia” de que las protestas estuviesen siendo avivadas por grupos delincuenciales, pero que las pruebas ‘aparecerán’. “Tengo la seguridad de que contaremos con esa evidencia muy pronto”, dijo.

"No tenemos ninguna evidencia."



En una entrevista con @nytimes, la canciller peruana reconoce que no hay pruebas de respaldo de grupos criminales en las protestas. https://t.co/IYP9LgLdDw — julieturkewitz (@julieturkewitz) February 2, 2023

Ese pronunciamiento pone una línea a los señalamientos de Dina Boluarte, quien ha aseverado que las marchas han sido impulsadas por sujetos con una agenda ligada a la minería ilegal y narcotráfico.

“Eso no es una protesta pacífica. Eso es una acción violenta generada por un grupo de personas radicales”, señaló la jefa de Estado, según recogió ese medio estadounidense.