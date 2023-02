Perú: un periodista que afirmó al aire que la policía asesinó a un manifestante ya no continuará en TV Perú

El periodista peruano Carlos Cornejo no continuará en el canal del Estado llamado TV Perú. La salida se da después de que Cornejo dijera al aire que un ciudadano, Víctor Santisteban, fue “asesinado por la Policía”.

En su último programa, llamado Rimanchik, transmitido el pasado lunes, Cornejo resaltó que el ciudadano Víctor Santisteban Yacsavilca, quien fue la primera víctima mortal en Lima durante las protestas, fue “asesinado” por la Policía Nacional del Perú, PNP, y en ese sentido descartó las hipótesis del gobierno Boluarte.

El ciudadano del que habla el periodista Carlos Cornejo fue la primera víctima mortal en Lima durante las protestas. - Foto: REUTERS

“Ayer, a las 6 de la tarde, el presidente del directorio de TV Perú, Jesús Solari, me convocó a su despacho”, afirmó Cornejo desde su cuenta de Twitter.

Luego explicó que le informaron de una revisión de contenidos. “Allí se me informó que Rimanchik entraba en evaluación junto con otros programas periodísticos. Esto se debía a la llegada de un nuevo gerente de prensa, a quien querían dejarle la libertad de decidir si Rimanchik continuaba o no, y si yo lo seguiría conduciendo”.

Declaró que su contrato, que se renueva mes a mes, no fue renovado por el momento, mientras según dice, harían una evaluación en el mes de febrero para llegar a una conclusión en marzo: “De momento me enviaron a mi casa y en marzo sabremos si nos volveremos a reencontrar. Gracias por sus muestras de apoyo y que pronto salgamos de esta todos los peruanos/as.”

Las afirmaciones de Cornejo

En su último programa Cornejo habló de asesinato: “El asesinato de un ciudadano a manos de la policía, Victor Zanabria, y lo vimos todos por las imágenes de la municipalidad de Lima, murió por el impacto de un proyectil, que lanza un policía” afirmó.

“Querrán decirnos que fue una piedra, querrán decir que no fueron ellos, querrán decir cualquier cosa, pero las imágenes no mienten, todos vimos que quien mató a Victor Zanabria en una manifestación donde él no estaba haciendo nada fue la policía y eso el Estado de derecho no lo puede permitir”, dijo el periodista en su último programa el lunes. - Foto: REUTERS

TV Perú desmiente que haya sido una respuesta

Por medio de un comunicado difundido en sus redes sociales, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, informó que el pasado 30 de enero “culminó el contrato de locación de servicios del señor Carlos Cornejo Alayza”.

De acuerdo con TV Perú, antes del programa el periodista había sido informado de la decisión.

Además, agradecieron en el comunicado el trabajo de Cornejo, quien de acuerdo con la posición de la cadena había realizado su trabajo “con total libertad e independencia”.

Reacciones

Las posiciones en las redes sociales tras la decisión de la cadena muestran la ambivalencia de posiciones frente al tema: “No voy a decir, como otros, que lo de Carlos Cornejo ayer en Canal 7 fue valiente, porque no lo es. Es, simplemente, periodismo. Periodismo del serio y del auténtico. Y decente. Sobre todo esto último. El tipo de periodismo y decencia que tanta falta nos hace en estos tiempos”, compartió un usuario identificado como @historiador, quien cuenta con más de 44.000 seguidores.

Protestas en Lima. Las reacciones en las redes sociales tras la decisión de la cadena muestran la ambivalencia de posiciones frente al tema. - Foto: REUTERS

De su parte, internautas como una mujer identificada como Kimberly Chacaliaza escribió: “Antes de salir al aire, #CarlosCornejo sabía que no le renovarían el contrato, por eso se desquitó y dijo tontería y media en señal abierta. Dejen de victimizarlo”.

Cornejo manifestó en sus redes que cada mes su contrato se vencía “como cada fin de mes debía volver a firmar, así como muchos de mis colegas del IRTP”. La gente espera la decisión final.