Video: dos hombres protagonizaron salvaje pelea dentro de un gimnasio, nadie se atrevía a separarlos

Popularmente los gimnasios han sido vistos como templos dedicados al fitness y la vida saludable. Las personas asisten a estos espacios para mejorar su estado físico y, de paso, moldear su figura.

Así mismo, hay quienes aprovechan para practicar deportes de combate, como el boxeo, el kickboxing o las artes marciales mixtas. Sin embargo, en esta ocasión, la situación se salió del ámbito deportivo y dejó atónitas a miles de personas que han conocido el hecho por medio de redes sociales y plataformas digitales.

En Twitter, la cuenta Daily Loud publicó un impactante video que ya es viral y que muestra cómo dos hombres se enfrascaron en una violenta pelea dentro de un gimnasio. Ante la mirada impotente de otros usuarios del establecimiento, los sujetos dieron rienda suelta a puños, patadas y rodillazos.

En un principio, la persona que grabó el video preguntó si estaban jugando -tal vez practicando algún tipo de sparring-, pero no era así. A mano limpia, los dos hombres intercambiaron golpes durante más de un minuto.

“Yo pensé que estaban jugando”, comentó la mujer. Aunque se desconocen las causas por las cuales se encarnizaron en la pelea, lo cierto es que se robaron toda la atención de los demás usuarios.

Solo hasta que uno de los rivales se mostró superior al otro, pues lo estaba golpeando en la cabeza sin que su contendiente bloqueara los puños y se protegiera, cuatro hombres decidieron intervenir. En pocos segundos, consiguieron separarlos y poner fin a la pelea.

Según recogió New York Post, los eventos ocurrieron en una sede de ‘Fitness Connection’, en Estados Unidos. Un vocero de la cadena de gimnasios precisó que la pelea tuvo lugar el pasado 29 de noviembre, sin embargo, no reveló la ubicación exacta con el objetivo de no perturbar la tranquilidad de sus usuarios.

Fight breaks out in gym during peak hours‼️😳 pic.twitter.com/BTECVViXEf — Daily Loud (@DailyLoud) December 2, 2022

Un hecho similar se registró hace unos meses en la ciudad de Sanarate, estado de El Progreso (Guatemala) y también se viralizó en redes sociales. Una de las cámaras de seguridad del lugar registró una pelea entre dos mujeres, al parecer, por no respetar el turno cuando una de ellas usaba una máquina.

En las imágenes se ve cuando una de las mujeres hacía su rutina en una de las máquinas del gimnasio. Tras terminar su repetición, otra mujer tomó su lugar.

La primera de ellas se hizo a un lado para retomar el ejercicio. Sin embargo, en las imágenes se observa cuando la mujer que viste camiseta vino tinto se acercó a la máquina, pero fue empujada rápidamente por la persona que estaba de primero en el lugar, momento en el cual se inició el enfrentamiento.

Las dos mujeres comenzaron a empujarse, se tomaron por el cabello, mientras sus acompañantes intentaban separarlas. Durante la pelea, rompieron un vidrio del gimnasio.

Se indicó que las mujeres fueron separadas y ninguna de las dos pudo utilizar el aparato, ya que los encargados del gimnasio las sacaron del establecimiento. En su momento, las autoridades locales indicaron que no hubo reportes oficiales del incidente, por lo que no se realizaron detenciones.

“Dos mujeres se fueron a los golpes en un gimnasio en El Progreso al pelearse por una máquina de pesas”, escribió el medio de comunicación digital, Neviprod Guatemala, al publicar en Twitter el video del incidente.

Dos mujeres se fueron a los golpes en un gimnasio en El Progreso al pelearse por una máquina de pesas. pic.twitter.com/EHaHLEZRmr — NEVIPROD GUATEMALA (@neviprod) October 5, 2022

“En Guatemala, dos mujeres se agarraron a golpes al interior de un gimnasio en el municipio de “El Progreso”, tras discutir por el uso de una máquina”, indicó, por su parte, Puebla On Line, al publicar otro video en el que se ve el momento en el que llega la tercera mujer al punto donde se produjo el enfrentamiento.