Video | Extraño fenómeno en Estambul: todo quedó a oscuras en pleno día

Tremendo susto se llevaron los ciudadanos de Estambul, en Turquía, luego de que la ciudad, sin llegar el horario de la noche, se oscureciera de un momento a otro durante al menos cinco minutos.

Se trata de un fenómeno natural, en el cual el sol fue desapareciendo paulatinamente mientras una nube negra y espesa cubría los cielos, dejando a oscuras a los más de 15 millones de habitantes de esta ciudad turca.

🇹🇷 | El sol desaparece por 5 minutos en Estambul tras el paso de una gigantesca nube negra - RT https://t.co/ZcBeoMGiry — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) April 22, 2023

Asombradas y a la vez asustadas, algunas personas sacaron sus teléfonos celulares y empezaron a registrar lo acontecido, mientras una densa humareda pasaba sobre sus viviendas, el pasado martes 18 de abril.

De acuerdo con medios locales, la nube que terminó oscureciendo a Estambul pudo haber alcanzado más de siete kilómetros de altura. Aseguran que este tipo de fenómenos son comunes en esta época del año sobre el Mediterráneo.

Foto aérea del mar en la costa de Caddebostan, en el lado asiático de Estambul. - Foto: AP

Entretanto, los meteorólogos indicaron que se trató de una nube de tormenta, también conocida como cumulonimbus, que está cargada de granizo, tormentas eléctricas y fuertes vientos.

Estambul!



De repente una nube oscura de 10km, oculta totalmente al sol y cualquier rayo de luz.



Espeluznante.



pic.twitter.com/oeeS5iLyMQ — Enzo Bonelli (@EnzoBonelli05) April 20, 2023

Además, los expertos explicaron que lo anterior hace que las nubes se vayan juntando, hasta finalmente generar una capa oscura, tal como terminó ocurriendo en Estambul.

A propósito de lo anterior, un misterioso destello iluminó el miércoles 19 de abril el cielo de Kiev, lo que provocó una breve alerta antiaérea. Afirman que pudo haber sido un meteorito, según la agencia espacial ucraniana.

“No podemos identificar el objeto con exactitud. Nuestra hipótesis es que se trata de un meteorito, pero para determinar su naturaleza exacta nos faltan datos”, declaró a la AFP Igor Korniyenko, subjefe del centro de control de la agencia espacial ucraniana.

“Los instrumentos de observación registraron una fuerte explosión, lo registramos y determinamos dónde ocurrió” en el cielo, añadió.

Según Korniyenko, la agencia espacial no pudo “evaluar el tamaño” del cuerpo que penetró en la atmósfera, provocando el destello, pero -dijo- no golpeó el suelo.

Los meteoritos pueden provocar cráteres, tras chocar con la superficie de la Luna. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Según nuestros datos, no ha llegado a la Tierra, no ha habido impacto porque no hay datos sísmicos”, explicó Korniyenko.

Un poco antes, la administración militar de la ciudad descartó que el destello, que motivó una alerta antiaérea, se debiera a la caída de un satélite ni a un ataque ruso con misiles.

“No fue un ataque con misiles y nuestra defensa antiaérea no utilizó sus armas”, afirmó la administración en un comunicado.

La Nasa descartó que hubiera sido un satélite que regresaba a tierra.

Pentágono lanza una nueva declaración sobre ovnis cerca del planeta Tierra

Recientemente, Sean M. Kirkpatrick, director de la nueva oficina ovni del Pentágono y designado como el primer director de la nueva oficina de resolución de anomalías de todos los dominios (AARO), emitió un pronunciamiento en el que ofreció una precisión sobre posibles objetos voladores no identificados que provengan del espacio exterior.

Según reporta la prensa internacional, ante los integrantes de Comité de Servicios Armados del Senado de los Estados Unidos, Kirkpatrick afirmó que por el momento no existe la posibilidad de que existan naves espaciales que puedan desafiar las reglas físicas de nuestro planeta.

Con estas palabras el director de AARO enfatizó que no hay elementos probatorios para demostrar la presencia de objetos voladores dotados de una tecnología que les permita entrar o salir del planeta Tierra en cuestión de segundos o recorrer nuestro sistema solar en pocos días.

Kirkpatrick también reconoció que sus palabras pueden ser un poco decepcionantes para quienes creen haber visto naves espaciales que se desplazan rápidamente por el cielo, pero reiteró que aún no es posible probar la existencia de objetos voladores que puedan superar ampliamente la velocidad que alcanza un moderno avión de combate o los vehículos que el hombre ha diseñado para viajes espaciales.

El Pentágono tiene una agencia dedicada a la investigación de cualquier reporte sobre avistamiento de objetos voladores no identificados. - Foto: Getty Images / KTSDesign/SCIENCEPHOTOLIBRARY

De igual manera, el funcionario del pentágono precisó que tampoco se ha encontrado evidencia sólida que permita determinar la presencia de civilizaciones tecnológicamente avanzadas en otros mundos.

“AARO no ha encontrado evidencia creíble hasta ahora de actividad extraterrestre, tecnología fuera del mundo u objetos que desafían las leyes conocidas de la física”, declaró Sean M. Kirkpatrick.

En ese sentido, el director de la nueva oficina ovni del Pentágono comentó que la mayoría de los casos de avistamientos de misteriosos objetos voladores no identificados se han resuelto con relativa facilidad gracias a una robusta información científica que está disponible para la agencia.

“La mayoría de los objetos no identificados reportados a AARO demuestran características mundanas de globos, sistemas aéreos (no tripulados), fenómenos naturales u otras fuentes fácilmente explicables”, aclaró el funcionario del pentágono.

Sin embargo, Kirkpatrick reconoció que existe un porcentaje muy pequeño de informes sobre presencia de ovnis que “razonablemente podrían describirse como situaciones anómalas”.

Finalmente, el director de AARO aseguró que cada reporte sobre la posible presencia de ‘fenómenos aéreos no identificados’ (UAP) ha sido puesto a una minuciosa revisión por expertos en diferentes campos de la ciencia, para así obtener una explicación que coherente y que se ajuste a la realidad.

*Con información de AFP.