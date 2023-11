Video: mujer descubre a su esposo en plena misa con su amante, así fue el incómodo momento

En el fragmento audiovisual, que es tendencia en redes sociales como X, antes Twitter , es posible observar al hombre, sentado en una de las sillas del lugar religioso, con su brazo sobre el hombro de su amante. Sin embargo, de lo que no se percató el descubierto era que su esposa lo estuvo siguiendo, de modo que la mujer no pudo esperar a que se acabara la eucaristía.

En X se pueden leer comentarios como: “Lo importante es que no pierden la fe”; “Ya uno no puede ni ir a escuchar la misa con el marido de otra, wow”; “Las mujeres de ahora no tienen educación, ella debió esperar a que termine la misa y luego ya en su casa reclamarle a su marido”; “La parejita quería obtener el perdón de Dios, y Dios le mando la penitencia”; “Qué no respeten ni la casa de Dios, debió hacerlo afuera”; “Pondremos a esta esposa en oración, ese hombre estaba buscando de Dios con su amiga y mira cómo está esposa poseída atacó a este señor, esto sin duda es obra de Satanás”.