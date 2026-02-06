Mundo

¿Viene censura definitiva a X en España? Líder de izquierda arremete contra Elon Musk: “Es un nazi peligroso”

La secretaria general del partido Podemos apuntó contra Musk y señaló que están planeando hacer una “red social pública” por su cuenta

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

6 de febrero de 2026, 5:14 p. m.
Líder de izquierda en España llama "nazi" a Elon Musk
Líder de izquierda en España llama "nazi" a Elon Musk

Este viernes, Ione Belarra se pronunció frente a varios medios de comunicación españoles, los cuales le preguntaron sobre la restricción del uso de redes sociales para menores de 16 años que anunció Pedro Sánchez esta semana y sobre las declaraciones de Elon Musk en contra del presidente español.

La exministra y actual secretaria general de Podemos, partido aliado del gobierno actual, señaló que “lo que tiene que haber en España es una red pública, una red social pública que esté garantizada desde lo público y que sea gestionada de manera democrática”.

La secretaria general del partido de izquierdas Podemos, apuntó contra Elon Musk
La secretaria general del partido de izquierdas Podemos, apuntó contra Elon Musk Foto: 20 Minutos

Belarra apuntó directamente contra Elon Musk y su red social, manifestando que “el problema que tiene X es que está en manos de un ultraderechista, de un nazi peligroso”.

Lo acusó de aplicar “en su algoritmo su ideología” y subrayó que “quienes pueden extender su odio y extender sus mentiras con total impunidad son los que piensan como el dueño de X”. Adicionalmente, dejó en claro que su pensamiento y el de su bancada es que existe un problema por la ausencia de “contrapesos”.

“No tenemos una red social pública, ni española ni europea, que nos permita garantizar el derecho de las personas a la información y que esté gestionada de manera democrática”, argumentó.

Aseveró que la creación de esta red social es su “gran apuesta” y cerró asegurando que “a la red social pública le iría bastante mejor que a X”.

Las palabras de la funcionaria llegan pocos días después de la propuesta del mandatario español, Pedro Sánchez, para prohibir el uso de las redes sociales para personas menores de 16 años en todo el territorio nacional. “Hoy en día, nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca se pretendió que navegaran solos”, un espacio de “adicción, abuso, pornografía, manipulación, violencia”, sentenció Sánchez.

Adicionalmente, el presidente anunció cuatro medidas extra, con el fin de tener un control más riguroso de lo que acontece en las redes sociales: Responsabilidad legal para los directivos; nuevos delitos penales; seguimiento del odio en línea; e investigaciones a Grok, TikTok e Instagram.

Pedro Sánchez anunció controles estrictos para plataformas digitales; la respuesta del magnate no se hizo esperar.
El dueño de X tachó de "tirano" al presidente español tras su plan para restringir redes sociales a menores de 16 años.

Frente a las declaraciones de Sánchez, el dueño de X, Elon Musk, explotó y publicó unas vehementes palabras en contra del líder europeo: “Tirano y traidor al pueblo de España”, acompañando sus palabras de un emoji (poop) que no dejaba dudas respecto a su opinión.

España se suma a las intenciones de Reino Unido, Francia y Dinamarca de emular la decisión de Australia de restringir el uso de redes sociales para menores de 16 años.

Noticias Destacadas