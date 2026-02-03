Elon Musk explotó contra Pedro Sánchez: “Tirano y traidor a España” ¿Qué pasó?

El mundo digital y la política española se sacudieron este martes tras un inesperado y virulento comentario del fundador de SpaceX y dueño de X, Elon Musk, contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Desde su cuenta oficial, Musk no dudó en señalar a Sánchez de:

“Tirano y traidor al pueblo de España”, acompañando sus palabras de un emoji (poop) que dejaba poco lugar a dudas sobre su opinión.

Sin filtros, el dueño de Tesla y SpaceX acusó al mandatario español de traición, usando un símbolo que generó más polémica. Foto: X - @elonmusk

¿Qué desencadenó semejante reacción? Todo comenzó cuando Sánchez, desde Dubái, anunció una batería de medidas destinadas a regular el uso de las redes sociales en España, especialmente entre los más jóvenes.

Entre las propuestas más llamativas, destacó la prohibición de acceso a estas plataformas para menores de 16 años, así como la creación de nuevos delitos penales para castigar la manipulación algorítmica y la difusión de contenidos ilegales.

Las cinco medidas que pusieron a Musk contra las cuerdas

El presidente español no se limitó a palabras: detalló un plan concreto que, según explicó, entrará en vigor la próxima semana. Estas son las acciones que más han generado controversia:

Spanish PM Pedro Sánchez:



Starting next week, my government will implement the following actions:



First, we will change the law in Spain to hold platform executives legally accountable for many infringements taking place on their sites.



Responsabilidad legal para los directivos: Las plataformas digitales deberán responder ante la justicia por las infracciones cometidas en sus redes, y sus máximos responsables podrían enfrentar consecuencias legales. Nuevos delitos penales: La manipulación de algoritmos para amplificar contenidos ilegales o dañinos será considerada un delito, con penas específicas. Seguimiento del odio en línea: Se implementará un sistema para rastrear y exponer cómo las redes sociales fomentan la polarización y el discurso de odio. Prohibición para menores de 16 años: Las plataformas tendrán que verificar la edad de sus usuarios con métodos efectivos, no solo con simples casillas de confirmación. Investigación a Grok, TikTok e Instagram: El Gobierno español, en colaboración con la Fiscalía, indagará posibles infracciones cometidas por estas redes.

¿Por qué Musk reaccionó así?

Elon Musk, conocido por su estilo directo y poco diplomático, no tardó en responder.

Su mensaje, cargado de ironía y desdén, refleja el malestar de un sector tecnológico que ve en estas medidas un ataque a su libertad de acción, asimismo no es la primera vez que Sánchez habla de regular las redes.

Pues en el Foro de Davos del año pasado había adelantado su intención de exigir responsabilidades a los directivos de estas plataformas. Ahora, con las medidas concretas sobre la mesa, el choque entre el poder político y el tecnológico parece inevitable.