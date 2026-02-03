Tecnología

Las oficinas de X fueron allanadas en Francia por investigaciones sobre imágenes de abuso infantil y ‘deepfakes’

La empresa deberá responder las dudas de la justicia francesa.

Manuel Santiago Sánchez González

3 de febrero de 2026, 9:07 p. m.
La empresa X está siendo investigada Foto: NurPhoto via Getty Images

La Fiscalía francesa allanó las oficinas de la plataforma X como parte de una investigación preliminar sobre acusaciones que incluyen la difusión de imágenes de abuso sexual infantil y deepfakes. También citaron a interrogatorio al multimillonario Elon Musk, su dueño.

X y la empresa de inteligencia artificial xAI de Musk también enfrentan un escrutinio cada vez más intenso por parte del regulador de privacidad de datos de Gran Bretaña, que abrió investigaciones formales sobre cómo manejaron datos personales cuando desarrollaron e implementaron el chatbot de inteligencia artificial Grok de Musk.

Esta fotografía muestra el logotipo de la plataforma estadounidense de redes sociales X, anteriormente conocida como Twitter. Foto: AFP

Grok , que fue desarrollado por xAI y está disponible a través de X, provocó indignación mundial el mes pasado después de publicar un torrente de imágenes deepfake sexualizadas y no consensuadas en respuesta a solicitudes de los usuarios de X.

La investigación francesa fue abierta en enero del año pasado por la unidad de ciberdelitos de la fiscalía, según informó la fiscalía de París en un comunicado. Investiga presunta complicidad en la posesión y difusión de imágenes pornográficas de menores, deepfakes sexualmente explícitos, negación de crímenes de lesa humanidad y manipulación de un sistema automatizado de procesamiento de datos como parte de un grupo organizado, entre otros cargos.

Los fiscales solicitaron a Musk y a la exdirectora ejecutiva Linda Yaccarino que comparecieran a “entrevistas voluntarias” el 20 de abril. Empleados de X también fueron citados esa misma semana para declarar como testigos, según el comunicado. Yaccarino fue directora ejecutiva desde mayo de 2023 hasta julio de 2025.

Un portavoz de X no respondió a múltiples solicitudes de comentarios. El abogado de X en Francia, Kami Haeri, declaró a The Associated Press: «No haremos ningún comentario por el momento».

En un mensaje publicado en X, la fiscalía de París anunció las búsquedas en curso en las oficinas de la compañía en Francia y dijo que abandonaba la plataforma, al tiempo que llamaba a sus seguidores a unirse en otras redes sociales.

China inundó el mundo con sus productos y la industria textil ha recibido duro golpe: ¿Cómo competirle? Esto dicen empresarios

“En esta etapa, la investigación se desarrolla con un enfoque constructivo, con el objetivo de garantizar en última instancia que la plataforma X respete la legislación francesa, tal como opera en el territorio nacional”, indica el comunicado de la fiscalía.

La agencia policial de la Unión Europea, Europol, “está apoyando a las autoridades francesas en esto”, dijo a la AP el portavoz de Europol, Jan Op Gen Oorth, sin dar más detalles.

Las autoridades francesas abrieron su investigación después de que un legislador francés informara que algoritmos sesgados en X probablemente distorsionaran el funcionamiento de un sistema automatizado de procesamiento de datos.

Se expandió después de que Grok generara publicaciones que supuestamente negaban el Holocausto, un crimen en Francia, y difundieran deepfakes sexualmente explícitos, según el comunicado.

x
Desde que adquirió la red social, Elon Musk la ha ido adaptando a su forma de ver el mundo Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Grok escribió en una publicación ampliamente compartida en francés que las cámaras de gas en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau fueron diseñadas para la “desinfección con Zyklon B contra el tifus” en lugar de para el asesinato en masa, un lenguaje asociado durante mucho tiempo con la negación del Holocausto.

En publicaciones posteriores en X, el chatbot se retractó y reconoció que su respuesta anterior era incorrecta, diciendo que había sido eliminada y señaló evidencia histórica de que Zyklon B se utilizó para matar a más de un millón de personas en las cámaras de gas de Auschwitz.

*Con información de AFP.

