Volver no es una opción: el constante drama de los refugiados árabes que huyen de la violencia

Esta república, que mantiene en constante confrontación con su vecino del sur, Israel , en gran medida por el grupo Hezbolá, quien ha prometido acabar con la nación hebrea en varias ocasiones, no solo atemoriza a la población israelí sino también a la propia ciudadanía libanesa, debido a que esta organización radical islámica no representa a la población cristiana de la nación , la cual es del 40%.

La violencia: una constante nacional

Estos episodios de violencia siguen estando presentes en el 2023. Luego de un reciente alto el fuego entre facciones confrontadas en el campo de refugiados palestinos más grande de Líbano, se consiguió establecer una tensa paz, no obstante, los residentes de estos espacios no ven factible el regresar a sus hogares, reseñó AP. Mientras algunos han perdido sus casas, otros muestran su escepticismo en cuanto al alto en fuego, en donde, según ellos, no dura demasiado, por lo que la violencia vuelve a tomarse la región.