Zelenski clamó por ayuda a EE. UU. para enfrentar los ataques de Rusia

A través de una videoconferencia, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, conversó este sábado 5 de marzo con congresistas de Estados Unidos y clamó por ayuda urgente para hacer frente a los ataques de la ofensiva de Rusia.

En su diálogo con los parlamentarios americanos, Zelenski describió que los constantes bombardeos de los rusos están matando a cientos de civiles en varias ciudades de Ucrania.

El contacto –el primero directo desde el inicio de la invasión– se realizó en vísperas del debate en el Congreso sobre la aprobación de un paquete de 10.000 millones de dólares en ayuda, y ha dado a Zelenski la oportunidad de exponer las necesidades más apremiantes de su país para afrontar la agresión rusa.

El diario El País, de España, reseñó que según el líder de la mayoría demócrata en la Cámara alta, Chuck Schumer, el mandatario ucraniano solicitó específicamente más aviones, que Estados Unidos deje de importar crudo ruso y excluir a Moscú del sistema internacional de pagos con tarjeta de crédito. Mientras esta conversación virtual ocurría, en el Kremlin, el primer ministro israelí, Naftali Bennett, se reunió con el presidente Vladimir Putin y se ofreció como mediador entre el conflicto bélico de Moscú y Kiev.

Durante su pronunciamiento, el presidente ucraniano reprendió a la administración de Joe Biden por no imponer sanciones al ruso Vladimir Putin. “Si hubieras comenzado las sanciones hace meses, no habría habido guerra”, denunció Zelenski, declaraciones recogidas por el el diario New York Post.

En esta misma tónica, el mandatario ucraniano agradeció a Estados Unidos por la asistencia que ya envió y pidió más ayuda militar estadounidense adicional para su país asediado, según confirmó una fuente del Senado al diario americano.

La cadena de noticias CNN destacó una de las peticiones de Zelenski, quien también le rogó a Estados Unidos que lo ayudara a establecer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, ante la advertencia de Vladimir Putin de que tal medida equivaldría a una declaración de guerra, y pidió ayuda a los legisladores para que los países de Europa del Este envíen aviones de combate de fabricación rusa a Ucrania, para que los pilotos de la fuerza aérea de este país puedan pilotarlos en combate.

“Si la Otan no va a proporcionar una zona de exclusión aérea, entonces proporcione aviones. Y eso es algo en lo que la Otan puede ayudar”, agregó el líder ucraniano.

En un comunicado emitido después de la conversación virtual, el senador Chuck Schumer se comprometió a ayudar al pueblo ucraniano. “Haré todo lo que pueda para ayudar a la administración a facilitar su transferencia”, prometió el estadounidense.

Schumer elogió a Zelenski y dijo: “Sr. presidente, estamos inspirados por usted y por la fuerza y el coraje del pueblo ucraniano”. “La gente de Nueva York y su gran comunidad ucraniana están con ustedes”, agregó el parlamentario.

Por su parte, el senador republicano Marco Rubio compartió una imagen de la conversación en Twitter realizada a las 9:30 de la mañana de este sábado, que muestra a Zelenski sentado cerca de una bandera ucraniana y vistiendo su camiseta verde militar.

“La Fuerza Aérea de Rusia está teniendo su peor día hasta ahora en Ucrania”, trinó Rubio en medio del diálogo.

Por ser una noticia de interés mundial, todo el contenido sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania será de libre acceso para nuestros lectores en todas las plataformas digitales de SEMANA. Siga el minuto a minuto de lo que está ocurriendo.