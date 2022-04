El presidente de Ucrania afirmó que Naciones Unidas no solo no ha hecho lo suficiente en la invasión de Ucrania, sino que también en otros países del mundo.

Zelenski dice a la ONU que no han hecho lo suficiente en la invasión de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha reprochado este martes a la comunidad internacional su escasa determinación a la hora de detener la guerra iniciada por Rusia y se ha preguntado dónde está la paz y la seguridad que tanto dice defender Naciones Unidas.

“¿Cuál es el propósito de esta organización? Mantener la paz y procurar que se defienda, pero la Carta de Naciones Unidas se viola ya desde el Artículo I, así que, ¿qué sentido tienen el resto?”, se ha preguntado Zelenski ante el Consejo de Seguridad, el cual podría disolverse “si no pueden hacer nada a parte de hablar”.

“Si seguimos así, mi país solo podrá depender de sus propias armas y no del Derecho Internacional, podrían simplemente cerrar sus puertas, si no, actúen, la Carta de Naciones Unidas tiene que activarse nuevamente, para que el veto no se convierta en un derecho a la muerte”, ha enfatizado.

“El mundo podría haber sido distinto y quizás no hubiéramos visto una guerra en mi país”, ha conjeturado el presidente ucraniano, quien ha comenzado su intervención de recordando cómo “todo el mundo ha visto” lo que Rusia ha hecho en la ciudad de Bucha.

Unos crímenes, ha contado, que se han registrado en hasta una docena de ciudades y localidades desde que Rusia decidió iniciar la guerra hace ahora 41 días. “La geografía cambia, pero la crueldad es la misma”, ha dicho.

Zelenski ha asegurado que la agresión iniciada por Moscú el pasado 24 de febrero está poniendo en riesgo además la estabilidad de otros países del mundo, pues está poniendo en riesgo la seguridad alimenticia que ofrece Ucrania a varios lugares en África y Asia.

Por su parte, el jefe de la ONU, Antonio Guterres, añadió: “La guerra en Ucrania debe terminar, ahora. Necesitamos negociaciones serias para la paz, basadas en los principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

Según Guterres, esto representa “uno de los mayores desafíos que jamás se han planteado al orden internacional y a la arquitectura de la paz mundial basada en la Carta de la ONU. Por su naturaleza, su intensidad y sus consecuencias”.

“Estamos ante una invasión total, en varios frentes, de un Estado miembro de la ONU, Ucrania, por otro, la Federación Rusa -miembro permanente del Consejo de Seguridad-, en violación de la Carta de la ONU”, denunció una vez más.

Moscú tenía “varios objetivos, entre ellos el rediseño de las fronteras internacionalmente reconocidas entre los dos países”, insistió, en un nuevo ataque virulento contra el Kremlin.

“La ofensiva rusa también ha provocado el desplazamiento de más de diez millones de personas en sólo un mes, el movimiento forzoso de población más rápido desde la Segunda Guerra Mundial”, señaló Guterres.

Zelenski ha finalizado reclamando a Naciones Unidas una vez más determinación para poner a los responsables de la agresión cometida contra su país al frente de la justicia, pero ha advertido de que una verdadera rendición de cuentas “solo será posible si el criminal más grande es castigado”.

“Tenemos pruebas y podemos llevar a cabo una plena investigación de lo ocurrido [...] para castigar de una vez por todas a aquellos que se sienten con el privilegio de cometer un delito y salir impunes”, ha señalado.

*Con información de Europa Press.

