Estremecedor: encuentran a cuatro personas de una misma familia muertas. Habían sido secuestradas y entre las víctimas hay un bebé

Las autoridades de California confirmaron el hallazgo de la familia de cuatro integrantes, que se encontraba desaparecida luego de que un hombre ingresara a su negocio y se los llevara a la fuerza.

El oficial de policía Vern Warnke les comunicó a los medios locales que “nuestros peores temores se han confirmado” y añadió que un trabajador del campo descubrió los cuatro cuerpos abandonados en un huerto en el condado de Merced.

Según aseguró, un agricultor habría encontrado un teléfono perteneciente a una de las víctimas y contestó cuando la familia llamó, así fue como iniciaron la búsqueda y posterior hallazgo de los cadáveres.

“No hay palabras en este momento para describir la ira que siento y la falta de sentido de este incidente”, dijo Warnke. “Lo dije antes: hay un lugar especial en el infierno para este tipo”.

El laboratorio de criminalística del condado se encargó de procesar la escena del crimen en la noche de este miércoles 5 de octubre y así poder esclarecer las causas de la muerte de los cuatro familiares.

Vale la pena recordar que la familia, conformada por Jasleen Kaur, de 27 años; su esposo, Jasdeep Singh, de 36 años; su hermano, Amandeep Singh, de 39; y la pequeña Aroohi Dheri, de ocho meses, fueron sacados de su negocio, el cual apenas llevaba una semana de funcionamiento, en Merced, una ciudad de apenas 86.000 habitantes a 200 kilómetros de San Francisco.

Las autoridades habían difundido varios videos de seguridad en los que se veía a Juesús Salgado, principal sospechoso, ingresar al lugar, sacar a los dos hombres atados y luego a la mujer y su bebé.

De acuerdo con el oficial Warnke, la familia de Salgado fue la que se comunicó con ellos para informarles que el presunto asesino les había confesado sus crímenes.

Una vez lo hizo, el hombre intentó quitarse la vida, pero fue encontrado vivo por las autoridades en un lugar de su propiedad y trasladado a un centro médico.

Salgado se encuentra estable, pero la policía no ha podido hablar con él porque está sedado. “Puedo decirles que cada vez que se ha acercado a la conciencia, ha sido violento”, dijo Warnke a los medios locales.

De Salgado se sabe que fue condenado previamente por robo en primer grado usando arma de fuego, así como por intento de encarcelamiento falso y de disuadir a una víctima o testigo. Por ello, pasó 11 años en la prisión estatal, pero fue puesto en libertad en 2015.

Nuevamente, fue atrapado y condenado a libertad condicional por posesión de sustancia controlada. Sin embargo, las autoridades no han podido establecer un vínculo entre Salgado y la familia asesinada, por lo que se atreven a suponer que fue un ataque al azar.

Por otra parte, los investigadores del caso aseguran que es posible que Salgado haya tratado de destruir evidencia para no ser condenado, De hecho, los bomberos del condado encontraron la camioneta de Amandeep Singh en llamas a un lado de la carretera y habría sido quemada por el mismo asesino para encubrir su crimen.

Los familiares de las víctimas no salen del asombro y aseguran que no entienden por qué habría llevado a cabo tal crimen, según dicen, Salgado no robó nada de la empresa, pero todos sus parientes usaban joyas, lo que seguramente sí tomaría el asesino. También se sabe que usó una tarjeta de una de las víctimas en un cajero automático cerca de donde fueron encontrados luego los cuerpos.

Para la comunidad sigue asombrando que este tipo de casos ocurran en un pueblo tan pequeño y piden justicia por la familia asesinada.