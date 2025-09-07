Antes de solicitar su visa para EE. UU., tenga en cuenta este cambio que aplica a niños y adultos mayores

Cada vez son más los cambios que instauran los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Estado de los Estados Unidos para otorgar la visa estadounidense a los múltiples solicitantes.

En este mes de septiembre entró en vigor la actualización de las condiciones que deben cumplir todos los aspirantes a este documento de vital importancia para entrar a EE. UU., la cual establece que ahora todos los solicitantes deberán presentar una entrevista de manera presencial con un oficial consular.

Esta medida elimina las excepciones que existían anteriormente, pues incluso los menores de 14 años y los mayores de 79 años ahora deben cumplir con este requisito, según reportó El País.

Antes, algunos solicitantes estaban exentos de este paso, pero el círculo se ha cerrado aún más, dejando muy pocas excepciones. Actualmente, las únicas contempladas son:

Las personas mayores de 79 años también tendrán que asistir a una entrevista presencial. | Foto: Getty Images

Renovación de visas B-1/B-2: Aplica a quienes renueven su visa B-1, B-2 o B1/B2, siempre que la visa anterior haya tenido una validez completa de diez años, que la renovación se realice dentro de los 12 meses posteriores a su vencimiento y que, en el caso de los ciudadanos colombianos, la visa previa haya sido otorgada siendo mayores de 18 años.

Aplica a quienes renueven su visa B-1, B-2 o B1/B2, siempre que la visa anterior haya tenido una validez completa de diez años, que la renovación se realice dentro de los 12 meses posteriores a su vencimiento y que, en el caso de los ciudadanos colombianos, la visa previa haya sido otorgada siendo mayores de 18 años. Visas A-1, A-2, C-3, G-1 a G-4, NATO 1-6 y TECRO E-1: Aunque en el caso de la C-3, no aplica a asistentes, sirvientes o empleados personales de funcionarios acreditados.

Aunque en el caso de la C-3, no aplica a asistentes, sirvientes o empleados personales de funcionarios acreditados. Visas diplomáticas u oficiales: Todos los solicitantes que tramiten estos documentos.

La medida se dio a conocer el pasado viernes 25 de julio, pero no fue sino hasta el martes 2 de septiembre que se implementó oficialmente. Por lo tanto, los resultados de este cambio serán un misterio, al menos hasta transcurrido un semestre de su entrada en vigor.

El Departamento de Estado, a través de un comunicado, explicó que esta normativa busca garantizar que los procedimientos realizados en embajadas y consulados cuenten con la mayor calidad y transparencia. De esta manera, solo los solicitantes que cumplan estrictamente con los requisitos establecidos podrán ser aceptados para obtener su visa.