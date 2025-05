Billy Joel cancela todos sus conciertos tras diagnóstico de trastorno cerebral

| Foto: Getty Images for ABA

Billy Joel y Sting se presentan en el Lucas Oil Stadium el 8 de febrero de 2025 en Indianápolis, Indiana. | Foto: Getty Images for ABA

Durante los últimos meses, el artista había enfrentado episodios de desequilibrio en el escenario, incluyendo una caída en febrero durante una presentación en Connecticut , EE. UU. Aunque en ese momento no se revelaron detalles sobre su estado de salud, la situación se tornó más compleja, hasta el reciente diagnóstico que obligó a tomar decisiones definitivas.

Para muchos, la ausencia de Joel en los escenarios representa el cierre anticipado de una era musical marcada por himnos como ‘Piano Man’, ‘Uptown Girl‘ y ‘Just the Way You Are’, entre decenas de éxitos que han definido generaciones completas.