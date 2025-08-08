Suscribirse

Cadena minorista de Estados Unidos anuncia cierre de tiendas en medio de deudas y ventas en picada

Los voceros anunciaron las nuevas medidas a sus clientes.

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

9 de agosto de 2025, 1:12 a. m.
Popular tienda norteamericana anunció cierre en varias sucursales.. (Photo by Scott Olson/Getty Images)
La marca cerrará diversas tiendas en Estados Unidos. | Foto: Getty Images

La reconocida cadena de tiendas de decoración y mobiliario para el hogar, At Home, atraviesa una de las peores crisis financieras de su historia. Apremiada por un creciente volumen de deudas, una baja en las ventas y una compleja situación macroeconómica, la empresa ha confirmado que cerrará más sucursales de las inicialmente previstas como parte de su proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras.

Originalmente, At Home había anunciado el cierre de unas dos docenas de locales considerados poco rentables o ubicados en zonas de bajo tráfico comercial.

Sin embargo, a medida que avanzaron las evaluaciones internas y los análisis financieros, el panorama resultó ser más sombrío de lo estimado. Como consecuencia, la cadena ahora prevé cerrar al menos 30 tiendas adicionales en todo el país, lo que ha causado preocupación entre empleados, proveedores y comunidades locales que dependen de estas sucursales.

man sleeping at desk with a long stream of adding machine paper strewn across desk,MR_052
Crece el cierre de empresas en el país. | Foto: Getty Images

Factores que precipitaron la caída

La crisis de At Home no surgió de la noche a la mañana. Durante los últimos años, la compañía se enfrentó a un entorno adverso marcado por el aumento de los costos de importación, especialmente de productos fabricados en Asia, lo cual afectó gravemente sus márgenes de ganancia. A esto se suma una reducción en el gasto de los consumidores en artículos no esenciales, en un contexto de alta inflación y mayor cautela financiera en los hogares estadounidenses.

Contexto: Reconocida empresa de pan en Estados Unidos se declara en quiebra y cerrará sus tiendas

Además, la intensificación de la competencia en el comercio electrónico y la presión de gigantes del retail digital provocaron una pérdida sostenida de participación de mercado. Aunque At Home intentó modernizar su plataforma online y mejorar la experiencia en tienda, estas acciones resultaron insuficientes para revertir la tendencia negativa.

Impacto en empleados y comunidades

El cierre de más tiendas de las esperadas implica no solo una reestructuración empresarial, sino también un fuerte golpe para cientos de empleados que ahora enfrentan la incertidumbre laboral.

En muchas localidades, At Home era una fuente importante de empleo y contribuía al dinamismo de centros comerciales y zonas de alto tránsito comercial. La noticia ha generado reacciones encontradas entre los trabajadores, quienes esperaban una recuperación progresiva de la compañía tras los primeros ajustes.

Contexto: Símbolo de la joyería mundial anuncia su bancarrota en Estados Unidos

Pese al difícil contexto, la empresa ha manifestado su intención de reorganizar sus finanzas, reducir pasivos y reposicionar su marca. Parte del plan contempla la renegociación de deudas con acreedores, la venta de activos no estratégicos y la focalización en sus tiendas más rentables. La prioridad, según voceros de la compañía, es asegurar la continuidad operativa de las sucursales viables y mantener la confianza de los clientes y proveedores.

*Con información de AFP.

