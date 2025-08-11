Colombiana es arrestada por ICE en pleno trámite de asilo en EE. UU.: denuncian que pasó 24 horas sin comida ni medicamentos

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos detuvieron a una joven colombiana, identificada como Nayarith Yuseth Rangel Blanco, de 20 años, justo cuando se dirigía a una cita para solicitar asilo en el país norteamericano, el pasado 7 de agosto, de acuerdo con un reportaje de Univisión.

Los hechos ocurrieron en una corte de inmigración en el estado de Georgia, de la que salió con la noticia de que su caso se aplazaría para una audiencia máster hasta 2026.

Los agentes de ICE arrestaron a la mujer en el ascensor de las instalaciones de la Corte de Inmigración de Atlanta. | Foto: Getty Images

Sin embargo, fue detenida por los agentes migratorios cuando estaba en el ascensor, dispuesta a volver a su casa. “Tres agentes de Homeland Security. Uno de los tres, con muy mala actitud, me separó, me hizo con el brazo y me dijo ella está detenida”, detalló un testigo.

Según los detalles de la prensa, la connacional contaba con un número de Seguro Social y un permiso de trabajo vigente, por lo que, según las determinaciones de la ley, no podría ser arrestada por miembros de inmigración.

“Nunca recibió una desestimación del caso, si no sencillamente mantuvo el proceso con la corte de migración y terminó asignándole la fecha”, aseguró el testigo.

Los inmigrantes que hayan ingresado de manera ilegal a EE. UU. pueden ser arrestados, pese a que tengan permiso de residir allí. | Foto: Getty Images

Ante la situación, los oficiales del ICE defendieron el arresto al informar que Rangel Blanco había ingresado de manera ilegal a Estados Unidos el 3 de septiembre de 2023. De acuerdo con los abogados expertos en el tema, y consultados por Univisión, los agentes migratorios pueden proceder con estos operativos cuando un extranjero entra irregularmente al territorio.

En caso de que el inmigrante tenga menos de dos años viviendo en el país norteamericano, tras haber entrado sin los documentos legales, las autoridades pueden abrir un proceso para su respectiva detención y, posiblemente, su deportación.

Mientras tanto, el medio de comunicación mencionado se comunicó con la familia de la colombiana. Sus conocidos aseguraron que Rangel Blanco pasó al menos 24 horas en un centro de detención sin comida y sin medicamentos para el asma que padece, además de que atravesó condiciones de frío extremo durante su primera noche.

La familia está a la espera de lo que sigue en el caso. | Foto: 123rf

“Hoy a las 5:00 de la mañana me llamó llorando y dijo que sentía que se iba a desmayar y que ella decía que le dieran algo de comer o más que algo con que taparse y que ellos la ignoraban”, dijo Alejandro Limares, pareja de Rangel, en entrevista con Univisión, el pasado viernes 8 de agosto.

“Que la suelten. Ella no hizo nada malo y que la manden más bien para Colombia, pero que la suelten”, agregó.

Al tiempo, la madre de la joven, quien reside en Colombia, denunció que no han tenido información sobre la salud Rangel desde que fue arrestada, y que tampoco han recibido información de cómo y cuándo podrá ponerse en contacto con un abogado.