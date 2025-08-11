Con una canción de rap de fondo, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos publicó un contundente video en el que se puede ver a las fuerzas especiales hacer simulacros de acción inmediata sobre carteles que cuentan con presencia dentro del país norteamericano.

El anuncio es una propaganda para que más personas sigan uniéndose al ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas que se encarga de brindar los operativos para atrapar y expulsar a ciudadanos extranjeros que se encuentran de manera irregular dentro de Estados Unidos.

El video fue publicado justo 1 día después de que el presidente Donald Trump, según medios estadounidenses, ordenara a las fuerzas armadas combatir los cárteles latinoamericanos designados por Estados Unidos como organizaciones “terroristas” globales.

“Queremos proteger nuestro país”, dijo el presidente Donald Trump quien libra una guerra contra los cárteles desde que regresó al poder en enero, sobre todo para intentar frenar el tráfico de fentanilo, un opioide sintético.

En febrero designó como organizaciones “terroristas globales” a ocho grupos del crimen organizado de América Latina, incluido el mexicano cártel de Sinaloa, el venezolano Tren de Aragua y la pandilla MS-13.

En julio añadió a la lista el Cártel de los Soles, liderado, según Washington, por el dictador venezolano Nicolás Maduro.

“Latinoamérica tiene muchos cárteles, tienen mucho tráfico de drogas así que, ya saben, queremos proteger nuestro país. Tenemos que protegerlo”, declaró Trump a una periodista que le preguntó en la Casa Blanca si cree que vale la pena enviar a militares a combatir los cárteles de la droga latinoamericanos.

Trump lidera una diplomacia agresiva contra los cárteles | Foto: GETTY Y X/@CitlaCarvajaI

“Amamos a este país como ellos aman a sus países. Tenemos que protegerlo”, afirmó el presidente durante un acto con los dirigentes de Azerbaiyán y Armenia.

“Estamos jugando un partido difícil, pero pronto tendremos más que decir al respecto”, añadió, sin entrar en detalles.

El New York Times, citando a fuentes anónimas, asegura que el presidente ha ordenado al Pentágono que comience a usar la fuerza militar contra los cárteles designados como organizaciones terroristas.

El Wall Street Journal, que cita a un funcionario cuya identidad tampoco revela, sostiene que por el momento Trump se ha limitado a pedir al Departamento de Defensa que prepare opciones.

“Fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o ninguna institución en nuestro territorio”, dijo este viernes la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en su habitual rueda de prensa matutina.

Efectivos del Ejército se agrupan en Sunland Park, zona clave de vigilancia militar cerca de la frontera con México. | Foto: Getty Images

“Estados Unidos no va a venir a México con los militares; cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión, eso está descartado, absolutamente descartado y, además de que lo hemos manifestado en todas las llamadas, no está permitido, ni es parte de ningún acuerdo”, añadió.

A finales de febrero la Casa Blanca amenazó con “abrir las puertas del infierno” contra los cárteles para garantizar la seguridad en la frontera con México, pero este país descarta una invasión.