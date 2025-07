¿Cómo acelerar su caso migratorio en Estados Unidos según las reglas del USCIS?

El USCIS otorga prioridad en determinados casos, siempre y cuando se cumplan con algunos criterios, luego de que se analice cada petición en particular.

Los factores que permiten acelerar un trámite de inmigración

Pérdida económica grave

Cuando los retrasos en el proceso pueden provocar perjuicios financieros significativos, siempre y cuando no sea porque el solicitante no haya presentado oportunamente la solicitud de beneficios o no haya respondido oportunamente a una solicitud de evidencia.