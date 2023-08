Condenan a muerte al responsable de 11 asesinatos en una sinagoga de Estados Unidos

La sentencia debe ser pronunciada formalmente por un juez federal. Sin embargo, en virtud de la moratoria sobre las ejecuciones federales establecida por el Departamento de Justicia, es posible que esta sentencia no se aplique.

| Foto: LightRocket via Getty Images

Miembros de Pittsburgh y la comunidad de Squirrel Hill presentan sus respetos en el monumento a las 11 víctimas de la masacre de la Sinagoga del Árbol de la Vida perpetrada por el sospechoso Robert Bowers | Foto: LightRocket via Getty Images

El atacante, que tenía un rifle de asalto semiautomático AR-15 y tres pistolas Glock, llevó a cabo los asesinatos durante Shabat, el día de descanso judío. Había expresado opiniones de fuerte tono antisemitas en redes sociales. Bowers fue arrestado en el lugar del ataque, que dejó a varios policías y dos fieles más con heridas no mortales.

El veredicto del miércoles marca la primera vez que los fiscales federales plantean y obtienen una sentencia de muerte durante la presidencia del demócrata Joe Biden. Sin embargo, no se ha llevado a cabo ninguna ejecución federal desde que Biden llegó al poder en enero de 2021.

Bowers no discutió que había disparado a los feligreses, pero argumentó que no su ataque no estaba motivado el odio hacia el pueblo judío. Su defensa afirmó que padecía esquizofrenia y había ofrecido una declaración de culpabilidad a cambio de cadena perpetua, que fue rechazada por la Fiscalía.