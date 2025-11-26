Suscribirse

Estados Unidos

¿Cuándo comenzarán a subir los precios para los trámites migratorios de Estados Unidos? Esto advierte USCIS

Las solicitudes de documentos de inmigración serán más costoso debido a la inflación.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
26 de noviembre de 2025, 10:35 p. m.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha introducido una nueva opción de pago
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha anunciado el aumento de los precios. | Foto: Composición Semana/ Getty images

Las políticas de migración en Estados Unidos suelen cambiar y modificarse de manera constante, en respuesta a la gran cantidad de solicitudes que presentan los extranjeros, y también para modificarse a las demandas del presidente Donald Trump, quien prometió sacar del país a todos los que residen allí sin documentos legales.

Entre esos cambios, se han anunciado aumentos en los precios para varios procesos de documentación migratoria, de acuerdo con la información del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

x
Los precios de algunos trámites van a variar desde el 2026. | Foto: Halfpoint Images/Getty Images - hapabapa/Getty Images

A partir del 1 de enero del 2026 entra en vigor el aumento del costo de varios trámites, en especial para las solicitudes de asilo o de beneficios del Estatus de Protección Temporal (TPS).

Contexto: ¿Tiene uno de estos apellidos? Podría facilitarle obtener la ciudadanía en Estados Unidos

En la página oficial del USCIS se especifican los cambios en el costo de algunos procesos, los cuales son:

  • Solicitud inicial de permiso de trabajo, que corresponde a la categoría I-765, pasará de costar 550 dólares a 560 desde el otro año.
  • La renovación del permiso laboral, subirá 5 dólares, costando desde el próximo año 280 dólares.
  • Solicitud de TPS (I-821), subirá de 500 a 510 dólares.
  • Y la tarifa anual de asilo pasará de 100 a 102 dólares desde el 2026.
Simuladores con IA recrean la entrevista de naturalización del USCIS y ayudan a miles de inmigrantes a ganar confianza antes del gran día.
Las personas deben realizar el pago al momento de hacer la solicitud, antes de presentarse ante las autoridades. | Foto: Getty Images

Según el servicio migratorio, esta variación en los costos corresponde a la inflación acumulada entre julio del 2024 y julio de este año. Pese a que solo aumenta un par de dólares, puede representar un gasto importante para varias familias que realizan la solicitud de los documentos de manera conjunta, y que se suma con otros gastos adicionales para presentar la petición.

Contexto: Inmigrantes en peligro: Trump ordena la revisión de antecedentes de miles de refugiados en EE. UU.; esto se sabe

“Estas son actualizaciones de inflación predecibles, pero afectan directamente a las comunidades con menor estabilidad financiera”, expresó el abogado Abhinav Tripathi, de acuerdo con un reportaje de Newsweek.

USCIS lleva a juicio a inmigrante latino: su testimonio le costó 200 años de cárcel
USCIS suele recordar los cambios que implementa. | Foto: Getty Images

“Muchos solicitantes de asilo y de libertad condicional llegan con recursos limitados y tratan de asegurar su derecho a trabajar y reconstruir sus vidas. Un aumento de 10 o 20 dólares puede parecer modesto, pero para alguien que debe elegir entre presentar un formulario o pagar el alquiler, puede afectar el tiempo y el acceso”, agregó.

Contexto: Alarma en Nueva York tras la cancelación de ceremonias de ciudadanía por la administración Trump

“Los aumentos son marginales, pero las circunstancias de los afectados son todo lo contrario“, concluyó.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos suele recordar los cambios en los procedimientos regularmente, con la finalidad de que los extranjeros cumplan a cabalidad los requisitos y no sea anulada su solicitud.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Bolillo Gómez respondió a la decisión que tomó Bukele sobre su futuro en El Salvador: habló claro

2. Gustavo Petro habla del video de Verónica Alcocer y su hija en Estocolmo: “Fue seguida desde Colombia”

3. Habla Luis Fernando Velasco, exministro de Petro, nuevo llamado a imputación por escándalo de la UNGRD: “Entregaré todo el material probatorio”

4. País del Caribe sorprende y autoriza a Estados Unidos a usar dos de sus aeropuertos para operación militar

5. La dura carta con la que le piden a Petro retirar el proyecto de ley de sometimiento que había radicado Montealegre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

USCISEstados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.