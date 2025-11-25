Suscribirse

Estados Unidos

¿Tiene uno de estos apellidos? Podría facilitarle obtener la ciudadanía en Estados Unidos

Estos son los requisitos que debe cumplir ante las autoridades si verifica su linaje estadounidense.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
25 de noviembre de 2025, 11:53 p. m.
La noticia les ahorrará muchos tiempo a los migrantes.
Las personas con algunos apellidos podrán facilitar su proceso para la ciudadanía de EE. UU. | Foto: Getty Images

Conseguir la ciudadanía de Estados Unidos tiene diversos caminos para que los extranjeros puedan acceder legalmente a la residencia. Algunos de esos son vivir en el país de Norte América por un tiempo mínimo, contraer matrimonio con un nativo o ciudadano o por derecho de sangre. Además, algunos extranjeros pueden solicitar su residencia en caso de tener alguno de los apellidos que garantiza su linaje.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), que se encarga de la revisión de cada solicitud, detalla que tener uno de estos apellidos no garantiza la ciudadanía automática, pero que puede agilizar el proceso o dar prioridad a la petición particular.

x
Los extranjeros deben cumplir con los requisitos de las autoridades. | Foto: Halfpoint Images/Getty Images - hapabapa/Getty Images

Así las cosas, estos son los apellidos que garantizan la ascendencia estadounidense:

Contexto: Inmigrantes en peligro: Trump ordena la revisión de antecedentes de miles de refugiados en EE. UU.; esto se sabe
  • Anderson.
  • Brown.
  • Davis.
  • Johnson.
  • Jones.
  • Miller.
  • Smith.
  • Wilson. 

USCIS recuerda a los extranjeros en proceso de naturalización que, en caso de contar con uno de estos apellidos, de igual manera debe cumplir con todos los requisitos al pie de la letra para poder acceder a los beneficios de la ciudadanía.

La medida busca brindar estabilidad laboral a miles de inmigrantes mientras se revisan sus solicitudes de renovación del EAD.
USCIS se encarga de revisar las solicitudes a la ciudadanía. | Foto: Getty Images

Unas de esas condiciones para poder hacer la solicitud de ciudadanía por el apellido son: ser menor de 21 años, ser residente permanente —o la Green Card—, haber vivido mínimo cinco años en Estados Unidos, debe demostrar buen carácter moral ante las autoridades, completar el formulario N-4000 que radica en la página web de USCIS, comprobar el nivel de inglés y aprobar un examen de historia, además de superar la entrevista con las autoridades migratorias.

Contexto: Estados Unidos da un respiro a los solicitantes de green card, tras revés judicial sobre las tasas

En cuanto al examen de conocimientos de historia y constitución del país, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración anunció este año que será más estricto, con la finalidad de ser más rigurosos al momento de otorgar el beneficio máximo a los extranjeros que se naturalizan en el país de Norte América.

Simuladores con IA recrean la entrevista de naturalización del USCIS y ayudan a miles de inmigrantes a ganar confianza antes del gran día.
El extranjero debe cumplir con un examen de historia. | Foto: Getty Images

Desde octubre del 2025, el banco de preguntas aumenta a 128, de las cuales un computador elige 20 para que el extranjero responda en su entrevista. Para aprobar el examen, la persona necesita responder 12 de esas preguntas correctamente.

Contexto: ¿Un hermano puede pedirle la Green Card? Estas son las reglas de USCIS sobre el patrocinio familiar

Al mismo tiempo, se eliminan preguntas que el USCIS consideraba innecesarias, y agrega unas nuevas sobre guerras, la Constitución, leyes y conducta moral dentro del país. Las personas que hacen su solicitud de ciudadanía pueden ingresar al banco de preguntas para poder estudiarlas, sin embargo, no saben cuáles son las que tendrán que responder al momento de presentarse con los agentes.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Si podemos hacerlo por las buenas, bien; si es por las malas, también”: Trump sobre las conversaciones con Maduro

2. Jugó con James Rodríguez en la Selección Colombia y sería nuevo jugador de Millonarios: “Está todo listo”

3. Álvaro Uribe, rodeado del personal del Ubérrimo, confesó que este martes fue “un día difícil” para él y su familia: “Que Dios nos ayude”

4. La joven que dejó su vida para mudarse como mochilera en Asia: la historia que cautiva las redes

5. 🔴 EN VIVO | Final MasterChef Celebrity 2025: inicia la preparación del plato fuerte; hay tensión en la cocina

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ciudadanía norteamericanaEstados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.