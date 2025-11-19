Una reciente decisión de un tribunal federal en Estados Unidos frenó los aumentos de tarifas en el programa de inversión EB-5 y ordenó restablecer las tasas previas a abril de 2024.

El fallo representa una victoria económica para los solicitantes de la green card, quienes ahora enfrentarán costos significativamente más bajos mientras continúa la disputa regulatoria con el Departamento de Seguridad Nacional.

¿Qué ha ocurrido?

El pasado 12 de noviembre de 2025, el United States District Court for the District of Colorado emitió una orden que impide la entrada en vigor de aumentos sustanciales en las tasas del programa de visa de inversionista conocido como EB‑5 Immigrant Investor Program.

En concreto, de acuerdo a lo que publica en un artículo de Newsweek, el U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) y el Department of Homeland Security (DHS) habían implementado una nueva regla de tasas de 2024 que entró en vigor el 1 de abril de 2024.

Sin embargo, la corte concluyó que la ley de reforma EB-5 de 2022 no autorizaba al DHS a alterar las tasas del programa de la manera en que lo hizo en esa regla de 2024.

Por ello, se ha ordenado que se reviertan las tasas al nivel que estaban antes del 1 de abril de 2024

Por su parte, el USCIS ha publicado que los peticionarios deben pagar las tasas “vigentes hasta el 31 de marzo de 2024”, en lugar de las más altas de la nueva regla.

Las tarifas reducidas del programa EB-5 vuelven a abrir la puerta a más inversionistas que buscan obtener la Green Card en Estados Unidos. | Foto: Getty Images

¿Por qué es importante?

Esta decisión representa una disminución tangible de los costos de acceso al programa EB-5, lo que reduce una barrera financiera significativa para inversionistas extranjeros que buscan la residencia permanente.

Al reducirse las tasas, el programa se vuelve más accesible para quienes quizá tenían presupuestada la cifra más alta o estaban disuadidos por el aumento. Es, en términos prácticos, una victoria para los solicitantes.

Este fallo establece un precedente: las agencias federales deben atenerse a lo que la ley les permite en materia de tasas. Esto podría influir en futuros cambios o propuestas de reglamentación en materia de inmigración.

Aunque la decisión tiene efecto inmediato, las agencias indicaron que discrepan con la sentencia y podrían apelar o emitir nuevas reglas conforme a la ley. Esto significa que los solicitantes deben estar al tanto de próximos movimientos regulatorios.

En última instancia, la decisión judicial no solo alivia los costos para miles de solicitantes, sino que también reabre el debate sobre cómo deben estructurarse las tarifas migratorias en Estados Unidos.

Mientras el DHS evalúa sus próximos pasos, inversionistas y futuros residentes celebran un respiro que podría marcar la diferencia entre avanzar en su sueño de establecerse en el país o postergar indefinidamente el proceso.