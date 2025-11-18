Suscribirse

Estados Unidos

¿Un hermano puede pedirle la Green Card? Estas son las reglas de USCIS sobre el patrocinio familiar

En caso de que un extranjero tenga familia en Estados Unidos, estas son las maneras en las que puede obtener la residencia con su ayuda.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
19 de noviembre de 2025, 3:34 a. m.
GREEN CARD
Hay diversas maneras de obtener la residencia en EE. UU. mediante un familiar. | Foto: 123RF

Obtener la residencia permanente en Estados Unidos, o la Green Card, es el sueño de miles de extranjeros que llegan al país de Norte América en busca de mejores oportunidades o establecer una nueva vida. Para lograrlo, las personas deben realizar la solicitud correspondiente ante la administración gubernamental, y cumplir con los requisitos para verificar que es el candidato perfecto para acceder a los beneficios legales de residir en la nación.

Hay diversas maneras para obtener el documento, a los que algunos inmigrantes se preguntan si una de las vías es ser patrocinado por un hermano que viva en Estados Unidos.

USA
Los portadores de la Green Card no pueden patrocinar a sus hermanos. | Foto: Getty Images

De acuerdo con las políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), los ciudadanos nativos de Estados Unidos pueden patrocinar a un hermano extranjero para que este obtenga la Green Card de manera más rápida. Sin embargo, los portadores de la residencia permanente no tiene la capacidad de solicitar el mismo documento para sus parientes.

Contexto: ¿Qué pasa si un titular de la green card permanece fuera de EE. UU. por más de un año? Esto exigen las autoridades migratorias

En caso de que el extranjero tenga un hermano nacido en el país norteamericano, este debe ser mayor de 21 años para hacer la solicitud ante las autoridades, debe probar su ciudadanía con documentos como el pasaporte o el acta de nacimiento. Además, tiene que presentar pruebas de la relación familiar con el inmigrante.

En caso de que el hermano haya sido adoptado, se debe presentar el decreto de adopción en la solicitud del USCIS.

La medida busca brindar estabilidad laboral a miles de inmigrantes mientras se revisan sus solicitudes de renovación del EAD.
USCIS establece varias categorías para el patrocinio familiar. | Foto: Getty Images

El patrocinador debe completar la solicitud I-130 del USCIS, donde carga todos los documentos mencionados. Mientras tanto, el extranjero envía el formulario DS-260 y asume los costos establecidos. Para obtener el documento, debe pasar una prueba médica y asistir a una entrevista consular.

Contexto: Riesgo para miles de solicitantes de green card: revisión del DHS propone una reversión importante antes de finalizar noviembre

Si la persona cumple con todos los requisitos anteriores, el servicio de ciudadanía acepta su residencia permanente, que beneficia al hermano del estadounidense sin tener en cuanta la edad o el estado civil del extranjero. También, en el caso particular, el beneficio incluye al cónyuge y a los hijos menores de 21 años.

Los tiempos de espera en las solicitudes se han aumentado vertiginosamente, afectando a cientos de residentes
El ciudadano debe presentar los documentos para patrocinar a su hermano extranjero. | Foto: Getty Images/iStockphoto

USCIS también establece otras vías para obtener la residencia por medio de patrocinio familiar:

Contexto: Green Card 2025: retrasos récord pese a las promesas de mejoras
  • Primera preferencia (F1): Esta categoría aplica para hijos de ciudadanos estadounidenses. Para aplicar, el extranjero debe ser menor de 21 años y estar soltero.
  • Segunda preferencia (F2A): Esposos e hijos de residentes legales, los hijos también deben ser menores de 21 años y ser solteros.
  • Segunda preferencia (F2B): Hijos de portadores de Green Card. Las condiciones son las mismas que las categorías anteriores.
  • Tercera preferencia (F3): En esta, los hijos de ciudadanos que estén casados pueden aplicar a la residencia.
  • Cuarta preferencia (F4): Corresponde a los hermanos de nativos estadounidenses.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Colombia, cuando sufría más de la cuenta, vio en James Rodríguez y Luis Díaz un impensado marcador ante Australia en Nueva York

2. Video: Tractomula pierde frenos en carretera rápida en Valle del Cauca y conductor maniobra para evitar tragedia

3. ¿Un hermano puede pedirle la Green Card? Estas son las reglas de USCIS sobre el patrocinio familiar

4. Repechaje intercontinental al Mundial 2026 tras los clasificados de Concacaf: Cómo se juega, fecha, sorteo y sede

5. El extravagante valor del anillo que Fernando Solórzano le dio a su prometida; cifra dio de qué hablar

LEER MENOS

Noticias relacionadas

USCISGreen Card

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.