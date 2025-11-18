¿Un hermano puede pedirle la Green Card? Estas son las reglas de USCIS sobre el patrocinio familiar

Obtener la residencia permanente en Estados Unidos, o la Green Card, es el sueño de miles de extranjeros que llegan al país de Norte América en busca de mejores oportunidades o establecer una nueva vida. Para lograrlo, las personas deben realizar la solicitud correspondiente ante la administración gubernamental, y cumplir con los requisitos para verificar que es el candidato perfecto para acceder a los beneficios legales de residir en la nación.

Hay diversas maneras para obtener el documento, a los que algunos inmigrantes se preguntan si una de las vías es ser patrocinado por un hermano que viva en Estados Unidos.

Los portadores de la Green Card no pueden patrocinar a sus hermanos. | Foto: Getty Images

De acuerdo con las políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), los ciudadanos nativos de Estados Unidos pueden patrocinar a un hermano extranjero para que este obtenga la Green Card de manera más rápida. Sin embargo, los portadores de la residencia permanente no tiene la capacidad de solicitar el mismo documento para sus parientes.

En caso de que el extranjero tenga un hermano nacido en el país norteamericano, este debe ser mayor de 21 años para hacer la solicitud ante las autoridades, debe probar su ciudadanía con documentos como el pasaporte o el acta de nacimiento. Además, tiene que presentar pruebas de la relación familiar con el inmigrante.

En caso de que el hermano haya sido adoptado, se debe presentar el decreto de adopción en la solicitud del USCIS.

USCIS establece varias categorías para el patrocinio familiar. | Foto: Getty Images

El patrocinador debe completar la solicitud I-130 del USCIS, donde carga todos los documentos mencionados. Mientras tanto, el extranjero envía el formulario DS-260 y asume los costos establecidos. Para obtener el documento, debe pasar una prueba médica y asistir a una entrevista consular.

Si la persona cumple con todos los requisitos anteriores, el servicio de ciudadanía acepta su residencia permanente, que beneficia al hermano del estadounidense sin tener en cuanta la edad o el estado civil del extranjero. También, en el caso particular, el beneficio incluye al cónyuge y a los hijos menores de 21 años.

El ciudadano debe presentar los documentos para patrocinar a su hermano extranjero. | Foto: Getty Images/iStockphoto

USCIS también establece otras vías para obtener la residencia por medio de patrocinio familiar: