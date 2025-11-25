Suscribirse

Inmigrantes en peligro: Trump ordena la revisión de antecedentes de miles de refugiados en EE. UU.; esto se sabe

La medida revisará los casos aceptados durante el gobierno de Joe Biden.

Redacción Mundo
25 de noviembre de 2025, 12:28 p. m.
EE. UU. ha tenido políticas para recibir refugiados durante décadas, pero la administración Trump las ha frenado drásticamente. | Foto: Getty Images

La administración Trump ha ordenado a sus dependencias federales investigar a fondo los antecedentes de refugiados que entraron a Estados Unidos bajo el gobierno del demócrata Joe Biden.

Contexto: USCIS endurece los procesos migratorios en Estados Unidos: así es como afecta a los extranjeros

Según un memorando revisado por Reuters, la orden tiene previsto realizar una “revisión amplia” alrededor de 233.000 refugiados que habrían ingresado al país norteamericano entre el 20 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025.

La agencia migratoria ahora hace una revisión más exhaustiva de las solicitudes de refugio. | Foto: Getty Images

Trump ha disminuido considerablemente las medidas que le otorgan beneficios migratorios a extranjeros que solicitan refugio, y hace parte de la fuerte política antiinmigratoria del republicano, que pretende llevar a cabo las mayores deportaciones en la historia de EE. UU.

Revisión exhaustiva de los criterios para permanecer en el país como refugiado

El memorando indica que La agencia cancelará el estatus de refugiado de las personas que ya se encuentran en Estados Unidos, si se determina que no cumplen los criterios de refugiado.

“Cuando corresponda, el USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) también revisará y volverá a entrevistar a los refugiados admitidos fuera de este plazo”, sostiene el memorando firmado por el director de la agencia migratoria, Joe Edlow.

Mujer refugiada sentada en el suelo con una manta en un refugio. | Foto: Getty Images

Además, la misiva reportada sugiere que en la era Biden se habría priorizado la cantidad, rapidez y la pronta admisión, que llegó a 100.000 solicitudes aceptadas durante el año fiscal de 2024.

Contexto: Migrantes con TPS reciben una buena noticia: así quedó la actualización de permisos del USCIS

Sin embargo, este modo de trabajo posiblemente disminuyó la calidad de las entrevistas y, por lo tanto, no se tuvo una evaluación exhaustiva de los casos presentados, señala la agencia federal.

La arremetida de Trump contra los refugiados

Para el año fiscal 2026, Trump solo aceptará 7.500 refugiados, y la mayoría serán parte de la etnia de ascendencia europea conocida como afrikáners, provenientes de Sudáfrica.

Muestra artística en la ciudad de Tijuana, ciudad que limita con la frontera. | Foto: Anadolu via Getty Images

Igualmente, le ha quitado dicho estatus migratorio a miles de refugiados provenientes de países con conflictos sociales importantes.

Contexto: USCIS lanza portal de pago para solicitudes de asilo: ¿qué implican los nuevos cargos y cómo afectará a miles?

Justamente, el espíritu de la medida es darle apoyo a las personas que huyen de problemas de seguridad en sus países, y que están en capacidad de aportarle a la economía de Estados Unidos.

Se suma también a la fuerte arremetida de ICE y la Patrulla Fronteriza en ciudades de EE. UU. con fuerte presencia de extranjeros, sobre todo latinoamericanos.

Políticos y organizaciones que velan por la protección de los DD. HH. han rechazado este tipo de medidas cada vez más radicales del segundo mandato de Donald Trump.

