Estados Unidos

Discurso de J.D. Vance en ‘AmericaFest 2025′: ¿qué significa para las comunidades latinas en Estados Unidos?

El vicepresidente J.D. Vince cerró AmericaFest 2025 en Phoenix con un mensaje de unidad dentro del conservadurismo estadounidense que refuerza su visibilidad política y anticipa efectos en temas que preocupan a las comunidades latinas en Estados Unidos

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

22 de diciembre de 2025, 12:46 p. m.
El vicepresidente J.D. Vance durante su discurso de cierre en AmericaFest 2025, el evento organizado por Turning Point USA en Phoenix, donde llamó a la unidad del conservadurismo y reforzó su proyección política nacional.
El vicepresidente J.D. Vance durante su discurso de cierre en AmericaFest 2025, el evento organizado por Turning Point USA en Phoenix, donde llamó a la unidad del conservadurismo y reforzó su proyección política nacional. Foto: Captura de pantalla X @RapidResponse47

El vicepresidente de Estados Unidos J. D. Vance, fue el orador final en AmericaFest 2025, la convención anual organizada por Rurning Point USA (TPUSA), Phoenix, Arizona.

Su discurso, no solo buscó apaciguar tensiones internas entre facciones del Partido Republicano, sino que también anticipa impactos en debates sobre inmigración, educación y valores culturales que afectan a comunidades latinas en EE. UU.

Vicepresidente de Estados Unidos pone en duda la permanencia de las Green Cards

¿Qué dijo J.D. Vince en su discurso del AmericaFest 202?

En el cierre del evento, Vance instó a los asistentes a superar las disputas internas que dominaron la convención, llamando a evitar “pruebas de pureza” ideológica y a enfocarse en la unidad frente a desafíos políticos más amplios, como se registra en KPBS Public Media.

Durante su intervención, el vicepresidente enfatizó que el movimiento conservador debe ser inclusivo con todos los que “amen a Estados Unidos”, sin listas de exclusión o cancelaciones internas.

Noticias Estados Unidos

Viajar en Navidad y en fin de año con tarjeta de residencia: estos son los documentos infaltables si quiere regresar sin problemas

Noticias Estados Unidos

San Francisco sin electricidad el fin de semana previo a Navidad: apagón afectó miles de personas en Estados Unidos “Sé que ha sido un día difícil”

Noticias Estados Unidos

Rembrandt, el artista que inspiró a Van Gogh: lugares para apreciar sus obras en Estados Unidos

Noticias Estados Unidos

Walmart revela los mejores regalos para Navidad: llegan en menos de dos días y tienen descuento de hasta el 60 %

Noticias Estados Unidos

¿Qué comercios sí abrirán en Navidad en Estados Unidos?: las tiendas que atenderán el 25 de diciembre

Noticias Estados Unidos

Así se clasifican las tormentas en Estados Unidos y cómo protegerse de ellas en esta temporada

Noticias Estados Unidos

Trump no descarta una guerra con Venezuela mientras Marco Rubio rectifica las sanciones a petroleros en el Caribe

Vehículos

Los tres modelos que Toyota fabricará en EE. UU. y enviará a Japón en 2026: hay uno que es muy popular en Colombia

Mundo

Venezuela anuncia la salida de un barco petrolero de Chevron en medio del bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos

Mundo

Estados Unidos ubica a otro barco petrolero frente a las costas de Venezuela: aseguran que lo están persiguiendo

Rechazó de plano excluir a figuras que generan polémica por declaraciones extremas, argumentando que hay “mucho trabajo importante por hacer que cancelarse entre nosotros”.

Según el medio en mención, las palabras de Vance destacaron también temas culturales que resonaron con el auditorio, pues elogió la herencia cristiana de EE. UU. y celebró logros de la administración en temas como la seguridad fronteriza y la economía

De igual forma, afirmó que prácticas como las políticas de diversidad, equidad e inclusión debían quedar relegadas “al basurero de la historia”.

Su presencia cerrando AmericaFest fue acompañada por un respaldo explícito de Erika Kirk, viuda del fundador de TPUSA, Charlie Kirk, quien durante el evento respaldó públicamente su potencial candidatura presidencial para 2028.

Qué implica el mensaje de J.D. Vance para las comunidades latinas en EE. UU.

Para las comunidades latinas en Estados Unidos, el papel creciente de Vance y su mensaje en AmericaFest 2025 tienen implicaciones tangibles.

Su enfoque hacia políticas más restrictivas y la defensa de un conservadurismo cultural robusto podría influir en cómo se diseñan y aplican medidas sobre inmigración legal y acceso a oportunidades para familias inmigrantes en los próximos años.

Vance también se ha mostrado crítico con prácticas de “purity tests” o pruebas de pureza, lo que sugiere una estrategia política que busca sumar apoyos diversos, en lugar de marginar grupos dentro de la coalición conservadora.

Trump extiende la Navidad: empleados federales tendrán días libres extra antes y después del 25 de diciembre

Esta dinámica que puede tener efectos en cómo se comunican y negocian políticas públicas que afectan directamente a la comunidad latina.

El impacto de este discurso también se lee en la reconfiguración del Partido Republicano en una etapa pos-Trump, donde figuras como Vance buscan capitalizar la lealtad de la base mientras enfrentan divisiones sobre temas como el antisemitismo, la política exterior y la agenda cultural conservadora.

De acuerdo a lo que dicen medios como el Washington Post, Su llamado a la unidad podría estrechar alianzas dentro del partido, pero también plantea interrogantes sobre cómo estas alianzas se traducirán en políticas concretas que tocan de cerca la vida de millones de latinos en EE. UU.

Mas de Noticias Estados Unidos

Residentes permanentes con green card deben llevar su documentación migratoria completa al viajar fuera de Estados Unidos, especialmente durante la temporada de Navidad y fin de año.

Viajar en Navidad y en fin de año con tarjeta de residencia: estos son los documentos infaltables si quiere regresar sin problemas

x

San Francisco sin electricidad el fin de semana previo a Navidad: apagón afectó miles de personas en Estados Unidos “Sé que ha sido un día difícil”

El vicepresidente J.D. Vance durante su discurso de cierre en AmericaFest 2025, el evento organizado por Turning Point USA en Phoenix, donde llamó a la unidad del conservadurismo y reforzó su proyección política nacional.

Discurso de J.D. Vance en ‘AmericaFest 2025′: ¿qué significa para las comunidades latinas en Estados Unidos?

x

Rembrandt, el artista que inspiró a Van Gogh: lugares para apreciar sus obras en Estados Unidos

x

Walmart revela los mejores regalos para Navidad: llegan en menos de dos días y tienen descuento de hasta el 60 %

Algunas farmacias y tiendas minoristas mantendrán operaciones el 25 de diciembre en Estados Unidos, aunque con horarios especiales por el feriado de Navidad.

¿Qué comercios sí abrirán en Navidad en Estados Unidos?: las tiendas que atenderán el 25 de diciembre

Tormentas cielo

Así se clasifican las tormentas en Estados Unidos y cómo protegerse de ellas en esta temporada

Donald Trump elogió a Marco Rubio.

Trump no descarta una guerra con Venezuela mientras Marco Rubio rectifica las sanciones a petroleros en el Caribe

Candidatos republicanos de California

Estos son los dos candidatos republicanos que puntean las encuestas y pueden quedarse con la gobernación de California en 2026

x

Terrenos vacantes se convertirán en parques públicos: la administración de Nueva York anuncia plan

Noticias Destacadas