El vicepresidente de Estados Unidos J. D. Vance, fue el orador final en AmericaFest 2025, la convención anual organizada por Rurning Point USA (TPUSA), Phoenix, Arizona.

Su discurso, no solo buscó apaciguar tensiones internas entre facciones del Partido Republicano, sino que también anticipa impactos en debates sobre inmigración, educación y valores culturales que afectan a comunidades latinas en EE. UU.

Vicepresidente de Estados Unidos pone en duda la permanencia de las Green Cards

¿Qué dijo J.D. Vince en su discurso del AmericaFest 202?

En el cierre del evento, Vance instó a los asistentes a superar las disputas internas que dominaron la convención, llamando a evitar “pruebas de pureza” ideológica y a enfocarse en la unidad frente a desafíos políticos más amplios, como se registra en KPBS Public Media.

Durante su intervención, el vicepresidente enfatizó que el movimiento conservador debe ser inclusivo con todos los que “amen a Estados Unidos”, sin listas de exclusión o cancelaciones internas.

Rechazó de plano excluir a figuras que generan polémica por declaraciones extremas, argumentando que hay “mucho trabajo importante por hacer que cancelarse entre nosotros”.

Según el medio en mención, las palabras de Vance destacaron también temas culturales que resonaron con el auditorio, pues elogió la herencia cristiana de EE. UU. y celebró logros de la administración en temas como la seguridad fronteriza y la economía

De igual forma, afirmó que prácticas como las políticas de diversidad, equidad e inclusión debían quedar relegadas “al basurero de la historia”.

Su presencia cerrando AmericaFest fue acompañada por un respaldo explícito de Erika Kirk, viuda del fundador de TPUSA, Charlie Kirk, quien durante el evento respaldó públicamente su potencial candidatura presidencial para 2028.

Qué implica el mensaje de J.D. Vance para las comunidades latinas en EE. UU.

Para las comunidades latinas en Estados Unidos, el papel creciente de Vance y su mensaje en AmericaFest 2025 tienen implicaciones tangibles.

Su enfoque hacia políticas más restrictivas y la defensa de un conservadurismo cultural robusto podría influir en cómo se diseñan y aplican medidas sobre inmigración legal y acceso a oportunidades para familias inmigrantes en los próximos años.

Vance también se ha mostrado crítico con prácticas de “purity tests” o pruebas de pureza, lo que sugiere una estrategia política que busca sumar apoyos diversos, en lugar de marginar grupos dentro de la coalición conservadora.

Esta dinámica que puede tener efectos en cómo se comunican y negocian políticas públicas que afectan directamente a la comunidad latina.

El impacto de este discurso también se lee en la reconfiguración del Partido Republicano en una etapa pos-Trump, donde figuras como Vance buscan capitalizar la lealtad de la base mientras enfrentan divisiones sobre temas como el antisemitismo, la política exterior y la agenda cultural conservadora.

De acuerdo a lo que dicen medios como el Washington Post, Su llamado a la unidad podría estrechar alianzas dentro del partido, pero también plantea interrogantes sobre cómo estas alianzas se traducirán en políticas concretas que tocan de cerca la vida de millones de latinos en EE. UU.