Donald Trump responde a periodista si comenzara ataques militares contra Nicolás Maduro: “Ya veremos qué pasa”

Donald Trump contestó de frente si está pensando en desplegar una acción militar en territorio venezolano.

“Bueno, ya veremos qué pasa... Nos envían a sus pandilleros y drogas. Eso es inaceptable”, aseguró en una pregunta hecha por un periodista en la pista de aterrizaje de su avión presidencial.

Periodista: ¿Cree que comenzará con ataques en Venezuela continental?



Trump: Bueno, ya veremos qué pasa. Nos envían a sus pandilleros y drogas. Eso es inaceptable.

Las declaraciones se dan el mismo día que el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo que Estados Unidos triplicó en agosto el despliegue de aviones espía “contra” Venezuela, sumado al despliegue con buques de guerra en el Caribe que Caracas tacha de amenaza.

Washington acusa el presidente Nicolás Maduro de supuestos nexos con el narcotráfico y justifica la presencia de sus fuerzas militares en el Caribe como parte de la lucha antinarcóticos. Caracas denuncia, por su parte, el despliegue estadounidense como una “provocación”.

“Ahora pasaron a un patrón de diurno a hacerlo de noche y de madrugada y a triplicar en agosto las operaciones de inteligencia y de exploración contra Venezuela”, dijo Padrino al ofrecer un balance de un entrenamiento militar el sábado para enseñar a civiles a disparar.

Por ejemplo, Padrino dijo que la noche del sábado detectaron aviones tanqueros que suministran combustible a las aeronaves espías RC-135.

Estos aviones están “diseñados para recopilar y procesar información en tiempo real, hasta 200 millas, es decir, su alcance llega a territorio venezolano”, añadió.

“Otro avión que pasa también con mucha frecuencia (...) sobre el Caribe cerca de las costas venezolanas es el E-3 Sentry AWACS”, agregó el jefe militar, en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.

En la víspera, Caracas denunció que militares estadounidenses que forman parte de la tripulación del destructor de la Armada USS Jason Dunham retuvieron por ocho horas a un buque atunero que navegaba en aguas del Caribe venezolano.

“Sabemos el despliegue que tienen en el mar Caribe con toda la intención de sembrar una guerra en el Caribe, una guerra que no queremos los venezolanos, no quieren los pueblos del Caribe”, afirmó Padrino López.

En medio del despliegue militar, el presidente Donald Trump anunció la muerte de 11 presuntos narcotraficantes que se desplazaban en una lancha y que según Estados Unidos salió de Venezuela.

Washington no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela, lo acusa de encabezar una banda de narcotraficantes llamada “El Cartel de los Soles” y ofrece 50 millones de dólares por su captura.

El gobierno venezolano afirma en tanto que el país está libre de narcocultivos y que en 2025 han incautado unas 53 toneladas de droga, en su mayoría cocaína procedente de Colombia.