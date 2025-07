EE. UU. emite una alerta urgente para sus ciudadanos en este país latinoamericano por preocupante escalada de inseguridad

Ante la situación, las autoridades del país norteamericano le han pedido a sus ciudadanos a mantenerse alerta en los espacios públicos que visiten y que cuiden sus artículos personales, en especial en las zonas donde se conglomeran cientos de personas. También se les ha pedido a los estadounidenses que eviten dejar sus pertenencias de valor dentro de los carros que alquilen, y que viajen acompañados de personas de confianza, evitando así zonas solitarias en las noches. Se les recomienda no confiar en todas las personas que ofrezcan ayuda y que no descuiden las bebidas que compren, además de no resistirse en caso de que se encuentren en medio de un robo.