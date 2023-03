El fuerte regaño que le dieron a Estados Unidos por tratar como “patio trasero” a América Latina; ¿quién lo hizo?

Declaraciones de altos mandos militares estadounidenses no cayeron bien entre dirigentes políticos de la región.

Desde Bolivia, el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, criticó las recientes declaraciones de la jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Laura Richardson, quien advirtió de la extracción de litio en Bolivia, Argentina y Chile por parte de China.

“América Latina está llena de recursos y nos preocupa la actividad maligna de nuestros adversarios (China) que se aprovechan de ello, aparentando que están invirtiendo cuando en realidad están extrayendo”, dijo Richardson el pasado miércoles 8 de marzo en una intervención ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Laura Richardson, jefe del comando Sur de las fuerzas armadas de Estados Unidos envió una supuesta alerta sobre la injerencia de China en América Latina - Foto: Getty Images / Jason Koerner

Molina se mostró sorprendido ante las palabras de Richardson y concluyó que desde ese país “desconocen la realidad de América Latina, utilizando términos tan agresivos como ‘patio trasero’”, agregó el funcionario boliviano.

Ante esto, se mostró crítico e indignado por los calificativos que vienen desde Estados Unidos con una región tan importante para el mundo como América Latina.

“Nosotros no tenemos ni admitimos ninguna injerencia de ningún Estado del mundo. Bolivia tiene una definición en cuanto a la industrialización de los recursos naturales [...] Desde aquí no consultamos al FMI ni al Banco Mundial, ni a ningún país del norte para desarrollar nuestro propio destino. Como país soberano hemos decidido y somos soberanos de elegir de trabajar con el que nos traiga las mejores condiciones al país”, aseveró el ministro Molina.

Laura Richardson en el Concordia Americas Summit que se llevó a cabo en Miami, Florida - Foto: Getty Images / Jason Koerner

“Las declaraciones demuestran una poca capacidad de análisis, pero al mismo tiempo poco respeto a los países del triángulo del litio”. “Es un total desconocimiento a la importancia de nuestro continente en el desarrollo, hoy por hoy, en el desarrollo estratégico a nivel mundial, a nivel de la geopolítica de la energía”, agregó el jefe de la cartera de hidrocarburos en Bolivia.

Otro que no pudo contenerse de opinar sobre las palabras de Richardson fue el expresidente Evo Morales quien condenó el pensamiento de la alta funcionaria estadounidense.

Evo Morales se mostró crítico ante las declaraciones que llegaron desde Estados Unidos - Foto: Reuters / David Mercado

“América Latina no es colonia de Estados Unidos [...] “EE.UU perdió la hegemonía que le permitía reprimir pueblos y saquear recursos naturales. Latinoamérica libre, nunca más será patio trasero del intervencionismo yanqui. Son tiempos de liberación. defenderemos nuestros recursos naturales como nuestra vida y nuestra dignidad”, opinó en su perfil oficial de Twitter.

¿Qué más dijo Richardson sobre Latinoamérica?

El gobierno chino “continúa expandiendo su influencia económica, diplomática, tecnológica, informativa y militar en América Latina y el Caribe”, afirmó ante el Congreso la general.

El gigante asiático “tiene la capacidad y la intención” de “promover su tipo de autoritarismo y amasar poder e influencia a expensas de estas democracias”, lamentó ante el comité de servicios armados en una audiencia sobre los desafíos de seguridad en las Américas.

Xi Jinping, presidente de China, tiene puestos sus ojos en la región latinoamericana - Foto: Getty Images

La general dijo a los congresistas que los dirigentes latinoamericanos “están desesperados por sus economías” tras haber sufrido de lleno el embate de la pandemia y, como suelen permanecer en el poder un solo mandato, tienen prisa.

“Cuando no hay nada más disponible, no hay inversión occidental o internacional ni postores en las licitaciones que salen, cuando hay grandes proyectos para infraestructuras críticas y solo hay postores chinos [...] no tienen opción”, agregó.

De la mano de Xi Jinping, presidente de China, el gigante asiático tiene grandes relaciones con América Latina - Foto: Getty Images / Xinhua News Agency

El general Glen D. VanHerck, jefe del comando norte, también lo admitió. “Deberíamos estar muy preocupados por la inversión china en todo el hemisferio occidental”, dijo, y especificó que solo en México las empresas chinas como Huawei suministran alrededor del 80 % de las telecomunicaciones.

En Las Bahamas también persiguen “agresivamente” sus objetivos económicos y “construyeron la embajada más grande del mundo”, añadió VanHerck.

Con información de Europa Press y AFP