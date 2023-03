“Tienen que mejorar”: estadounidense visitó América Latina y lanzó esta insólita crítica

En internet, el ciudadano norteamericano fue cuestionado por pretender que en el país receptor no se hiciera un mayor “esfuerzo” con los turistas.

Los choques culturales no están alejados de las experiencias a las que a diario pueden enfrentarse tanto migrantes como residentes de determinados países. Desde la comida hasta las expresiones y también el idioma, pueden terminar por ‘permear’ la comunicación y hacer más notorias las diferencias de cada nación.

Controversia han generado las palabras de un estadounidense luego de que visitara la capital mexicana y se llevara una impresión ‘decepcionante’. Para él resultó sorpresivo que en ese país, limítrofe con la frontera sur de Estados Unidos, no se dominara el inglés, dada la cercanía en distancias.

El caso fue divulgado en TikTok, una de las redes sociales predilectas por los internautas para compartir lo que se conoce como story times, historias cortas en las que más gente puede sentirse identificada y que, en un sinfín de ocasiones (como esta) terminan por viralizarse. La vivencia del joven, y más su reacción, desató una serie de reacciones.

¿Cuáles fueron sus razones?

Pese a que aseguró que le gustaba México, se centró en que sus habitantes deberían poner mayor dedicación para aprender su idioma. “Considerando lo cerca que está México de Estados Unidos pensé que harían más esfuerzo para aprender inglés. Recién fui” a la capital “y la gente ahí no habla nada de inglés. Pensarías que con todo el turismo eso sería lo primero que hacen”, se quejó.

Su incomodidad se extendió cuando llegó a un restaurante y encontró que todos los menús estaban en español y que tuvo que recurrir a aplicaciones para poder entender lo que decían. “Me gusta México, pero tienen que mejorar eso”, agregó y dio paso a una ola de cuestionamientos por varios puntos. El tiktoker @Carlos_Eduardo_Espina recogió algunos de ellos.

Para él, es ‘absurdo’ que como turista se exija a los ciudadanos del país receptor que hablen otro idioma distinto al nativo y apuntó a que, teniendo en cuenta la lógica del estadounidense, él también podía aprender español al ser el idioma que se habla en prácticamente todo el continente. Sus argumentos fueron compartidos por varios internautas.

“Es lo mismo. Él está cerca de México y no habla nada de español”, “Como dicen los gringos: ‘habla inglés, estás en USA; habla español, estás en México’”, “Mis jefes son gringos y están estudiando para comprendernos cuando vienen a los eventos de trabajo”, “En mi negocio siempre llegan estadounidenses sin siquiera intentar hablar español, así que cuando voy para allá hablo en español sin importarme”.

Mujer insultó a migrante por el idioma

En esa red social también fue tendencia la discusión que protagonizó una mujer estadounidense porque el trabajador de un local al que ingresó tenía el televisor en español. Para ella, ese hecho era un insulto para los connacionales que no dejó pasar desapercibido, así como tampoco la forma en que insultó al trabajador al que incluso acusó de llegar a su país irregularmente.

“Yo no le voy a dar mi dinero a un inmigrante ilegal (...). ¿Pusiste la televisión en español? (...). Lo malo es que no eres americano. Te voy a investigar y me voy a asegurar que te saquen de esta ciudad, ¿bueno? Jóde**”, dijo la señora, quien enfatizó en el concepto ‘americanos’ como si solo compilara a los nacidos en Estados Unidos.

“Entonces pon la televisión en inglés. Estás en América, así que aprende inglés (...). Tienes el televisor en español y ese es un insulto para los americanos (...). Mi padre es un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Él y sus amigos murieron para que tú puedas estar aquí haciendo dinero”, añadió.

La mujer también amenazó a ese hombre con exponerlo en redes sociales por ‘insultar’ a su nación con el idioma.