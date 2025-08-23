El ‘jardín más lindo del mundo’ se encuentra en Pensilvania, Estados Unidos: por esta razón debería conocerlo

A solo una hora de Filadelfia, en Kennett Square, se encuentra Longwood Gardens, un espacio que trasciende la idea tradicional de jardín.

Por eso, la reconocida empresa británica de viajes Titan Travel, ha catalogado a este lugar en el top del listado de los jardines de flores más bonitos del mundo, razón por la cual vale la pena hacer un recorrido por sus senderos.

¿Por qué es el jardín más hermoso del mundo?

Fuentes, praderas y colecciones botánicas únicas hacen de este lugar un sitio encantador, en donde se ha fusionado la horticultura, el arte y la tecnología.

Es considerado como un destino cultural y natural que atrae a miles de viajeros de diferentes partes del mundo, por lo que es un lugar infaltable dentro de su itinerario de turismo por Filadelfia.

Según el sitio oficial de Longwood Gardens, este jardín no es solo uno de los más grandes del mundo, sino también un referente en términos de legado, innovación y gestión.

“Nuestros jardines, que abarcan más de 1.100 acres, exhiben esplendor hortícola, intrincados sistemas de fuentes, grandeza arquitectónica y mucho más, todo con la conservación como eje central de nuestra misión”, explican.

Los visitantes pueden disfrutar de una experiencia multisensorial a medida que recorren los invernaderos, en donde crecen especies exóticas de todo el mundo.

También podrá caminar por praderas y bosques nativos, a la vez que va disfrutando de espectáculos de agua y fuentes.

Pero además de contar con una exposición de flores inigualable, Longwood Gardens se proyecta hacia el futuro poniendo en marcha programas de investigación y conservación, con el fin de convertirse en modelo para muchos otros jardines del mundo.

Cualquier época del año es buena para disfrutar de este espectáculo floral, sin embargo, de acuerdo a la estación, se encontrará con cierto tipo de variedades.

Por ejemplo, si viaja en primavera, podrá disfrutar de las exposiciones de tulipanes y flores estacionales, mientras que en otoño verá el parque vestido de tonos dorados y rojos.

En invierno, podrá admirar A Longwood Christmas, un espectáculo en el que la naturaleza se viste de miles de luces.

Aunque todo el jardín forma un espectáculo fuera de lo común, hay actividades que vale la pena agendar para no perdérselas, como El Main Fountain Garden; el Conservatory y su colección de orquídeas; el Cascade Garden, diseñado por Roberto Burle Marx, y el megamuro verde de más de 47.000 plantas.

Un espacio con las mejores calificaciones

Longwood Gardens, en Pensilvania, ha sido nombrado el jardín más lindo del mundo por Titan Travel, empresa que le otorgó este reconocimiento, después de un detallado análisis de redes sociales, sitios de reseñas y datos de búsqueda de Google.

También ocupa un lugar destacado en Tripadvisor, donde el 19 % de sus usuarios lo describen con la palabra hermoso.

Además, los jardines tienen uno de los volúmenes más altos de publicaciones en redes sociales, con 307.185 en Instagram y 6.096 menciones en TikTok,

Con más de 1.100 acres de invernaderos, fuentes danzantes y colecciones de flores únicas, cada visita es una experiencia distinta según la estación. | Foto: Instagram @longwoodgardens